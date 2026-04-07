Σκληρός επικριτής του πολέμου στο Ιράν είναι ο πάπας Λέων.

Δεν άφησε ο πάπας Λέων ασχολίαστες τις απειλές που εξαπέλυσε κατά του λαού του Ιράν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, αναχωρώντας από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο Αγιώτατος της Καθολικής Εκκλησίας ανέφερε: «Σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, είχαμε αυτή την απειλή κατά όλου του λαού του Ιράν. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Εδώ υπάρχει σίγουρα θέμα διεθνούς δικαίου αλλά και πολλά περισσότερα. Πρόκειται για ένα ηθικό θέμα για το καλό ολόκληρου του λαού»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ιράν, τονίζοντας ότι εάν εκπνεύσει το τελεσίγραφό του χωρίς να λάβει απάντηση, τότε ««Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς ποτέ να ξαναεπιστρέψει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

«Θα ήθελα να καλέσω όλους να λάβουν υπόψη τους τις καρδιές τόσων αθώων ανθρώπων, τόσων παιδιών, τόσων ηλικιωμένων. Είναι άνθρωποι απόλυτα αθώοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί θύματα της κορύφωσης ενός πολέμου που έχει ξεκινήσει πριν από πολλές ημέρες», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο πάπας Λέων, ο οποίος επικρίνει πλέον ανοιχτά την επίθεση στο Ιράν, κάλεσε τους πολίτες σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν με τους πολιτικούς εκπροσώπους τους και να τους ζητήσουν να θέσουν τέλος στην κλιμακούμενο περιφερειακό πόλεμο.