Το μεσημέρι της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εκτός εάν το Ιράν καταλήξει σε συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Η σκληρή ρητορική αφήνει να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιεσμένος, λένε οι αναλυτές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από την έναρξή του έχει θέσει τελεσίγραφα και στη συνέχεια τα έχει αναιρέσει:

1ο τελεσίγραφο: Στις 21 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «χτυπήσει και θα εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, «ξεκινώντας πρώτα από τους μεγαλύτερους», εάν το Ιράν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

2ο τελεσίγραφο: Δύο ημέρες αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των χωρών και ανέβαλε τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών για πέντε ημέρες.

3ο τελεσίγραφο: Στις 27 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναβάλει την επίθεση σε ενεργειακούς σταθμούς για 10 ημέρες, «σύμφωνα με αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης», μεταθέτοντας την προθεσμία για τις 6 Απριλίου.\

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προειδοποίηση 48 ωρών: Την Παρασκευή, με την προθεσμία της 6ης Απριλίου να πλησιάζει, προειδοποίησε ότι το Ιράν είχε «48 ώρες» πριν εξαπολύσει «όλη την κόλαση».

Απειλή με ύβρεις: Σε μια κυριακάτικη ανάρτηση γεμάτη ύβρεις, ο Τραμπ επανέλαβε αυτήν την απειλή, λέγοντας ότι «η Τρίτη θα είναι η Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας» - σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση είπε «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής!»

Τελευταία απειλή: Την Τρίτη, ο Τραμπ κοινοποίησε ένα μήνυμα στο TruthSocial που έλεγε πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

Στις 3 π.μ ώρα Ελλάδας τελειώνει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν αλλά πριν εκπνεύσει ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε για μία ακόμα φορά να απειλήσει.

Αυτή τη φορά με σκληρή γλώσσα έγραψε στο Truth Social πως αν δεν καταλήξει σε συμφωνία το Ιράν, «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε».

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς ποτέ να ξαναεπιστρέψει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο - ποιος ξέρει; Θα το ανακαλύψουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!».

Η «απάντηση» της Τεχεράνης

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Απειλές και διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ότι το Ιράν διέκοψε μόνο τις «άμεσες» επικοινωνίες του με τις ΗΠΑ, όχι τις συνομιλίες του με τους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός. Ενώ η κίνηση αυτή περιπλέκει προσωρινά τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας έως την λήξη της προθεσμίας του Τραμπ, δεν έχει τερματίσει τις συνομιλίες, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Το Ιράν σκόπευε να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας και ανυπακοής διακόπτοντας τις επικοινωνίες», φέρεται να δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ωστόσο τα ιρανικά ΜΜΕ τηρούν πιο σκληρή στάση και κάνουν λόγο για διακοπή διπλωματικών και έμμεσων καναλιών επικοινωνίας με τις ΗΠΑ. «Οποιαδήποτε ανταλλαγή μηνυμάτων έχει επίσης ανασταλεί» γράφει η Tehran Times.

Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο Liveblog του Dnews