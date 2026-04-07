IDF προς Ιρανούς: «Μην μπαίνετε σε τρένα» - Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ενεργειακές υποδομές και βασικές γέφυρες θα μπορούσαν να καταστραφούν ολοκληρωτικά μέσα σε λίγες ώρες, εάν μέχρι την προθεσμία της Τρίτης (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδος την Τετάρτη 8 Απριλίου) δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε «σημαντική αλλά όχι επαρκή» την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση εκεχειρίας που διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών.
Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός απέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ ως «παραληρηματικές», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να καλύψουν την «ταπείνωση» των ΗΠΑ στην περιοχή. Στο πεδίο των συγκρούσεων, οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε διάφορα σημεία του Ιράν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 34 ανθρώπων μέσα στη Δευτέρα, ενώ ιρανικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να πλήττουν κρίσιμους στόχους σε χώρες του Κόλπου.
Ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ ενεπλάκη σε νέο πόλεμο με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.
Συνεχίζουν να χάνονται ζωές αμάχων
Επί του πεδίου, τα πλήγματα συνεχίζονται κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά.
Το Ισραήλ βομβάρδισε χθες πετροχημικό συγκρότημα, από τα μεγαλύτερα στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της χώρας, και συνέχισε παράλληλα τις επιχειρήσεις με σκοπό τον «αποκεφαλισμό» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας τους Ματζίντ Χαντεμί σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του. Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος συνεχίζει να μην έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση, του απέτισε φόρο τιμής με γραπτό μήνυμά του.
Οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να υφίστανται πλήγματα καθημερινά, με drones και πυραύλους, καθώς το Ιράν τις κατηγορεί πως παρέχουν υποστήριξη στις ΗΠΑ.
Στο ιρακινό Κουρδιστάν, οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον θάνατο δυο αμάχων -«άνδρα και γυναίκας»-, που έχασαν τη ζωή τους όταν «drone φορτωμένο εκρηκτικά ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους.
Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, ο απολογισμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.
Τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται οχυρό της Χεζμπολά, έχουν αδειάσει από σχεδόν όλους τους κατοίκους τους αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος τη 2η Μαρτίου. Μόνο λιγοστά καταστήματα έχουν απομείνει ανοικτά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του AFP.
Κατά μήκος δρόμου που οδηγεί σε αυτά, κάτοικοι έχουν στήσει σκηνές όπου κοιμούνται και πάνε να δουν αν τα σπίτια τους στέκουν ακόμη όρθια έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Το Ιράν έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία08:42:21
Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones προς τη Σαουδική Αραβία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στο Al Jubail, το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας και έδρα σημαντικών πετροχημικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι αεράμυνες της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν την ανατολική περιοχή, όπου βρίσκεται το Al Jubail.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι τα συντρίμμια από την αναχαίτιση έπεσαν «στην περιοχή των ενεργειακών εγκαταστάσεων», ενώ η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.
IDF προς Ιρανούς: Μην μπαίνετε σε τρένα08:36:18
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Ιρανούς να αποφύγουν τη χρήση των τρένων της χώρας για τις επόμενες 12 ώρες, δεσμευόμενος για επιθέσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές.
«Αγαπητοί πολίτες, για λόγους ασφάλειας, σας παρακαλούμε ευγενικά να μη χρησιμοποιείτε και να μην ταξιδεύετε με τρένο σε ολόκληρο το Ιράν από αυτή τη στιγμή έως τις 21:00 ώρα Ιράν», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF στα φαρσί.
«Η παρουσία σας στα τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας», προσθέτει η ανακοίνωση.
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος τιμών εν μέσω απειλών Τραμπ και έντασης στη Μέση Ανατολή08:29:58
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Τρίτη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας γύρω από την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Έκλεισε η γέφυρα που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν08:25:17
Εκτός λειτουργίας τέθηκε η γέφυρα King Fahd, που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν, εν μέσω απειλών για ιρανικές επιθέσεις.
Η αρμόδια Αρχή ανακοίνωσε το γεγονός σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
Όπως αναφέρει, η κυκλοφορία των οχημάτων ανεστάλη προληπτικά λόγω απειλών για ιρανικά πλήγματα που στοχεύουν την ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας.
Η γέφυρα μήκους 15,5 μιλίων είναι η μόνη οδική σύνδεση του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με την Αραβική Χερσόνησο.
Βίντεο από επιχείρηση της IRCS στην Τεχεράνη08:18:05
Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος (IRCS) ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας πραγματοποιούν επιχείρηση «ανακούφισης και διάσωσης» στην ιρανική πρωτεύουσα μετά από νέα αεροπορική επιδρομή.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η IRCS ανέφερε ότι μια ακόμη κατοικημένη περιοχή «στοχοποιήθηκε» κατά την τελευταία επίθεση.
Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει διασώστες να επιχειρούν στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.
CENTCOM: Εχουν «χτυπηθεί» πάνω από 13.000 «στόχοι» στον πόλεμο κατά του Ιράν08:15:01
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά σκάφη έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, σημειώνοντας ότι αεροπλανοφόρα και υποβρύχια πυρηνικής ενέργειας των ΗΠΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση «Epic Fury», καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών που περιλαμβάνει από μαχητικά stealth F-35 έως βομβαρδιστικά B-52.
Ορισμένες χώρες έχουν ήδη εξασφαλίσει διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ08:02:56
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να πλήξει σκληρά το Ιράν αν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έως τη λήξη του τελεσιγράφου.
Ωστόσο, ορισμένες χώρες - ιδιαίτερα στην Ασία - έχουν εξασφαλίσει συμφωνίες με την Τεχεράνη ώστε τα πλοία τους να διασχίζουν με ασφάλεια το πέρασμα.
Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετές ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Ινδία και οι Φιλιππίνες, έχουν συνάψει συμφωνίες με την Τεχεράνη για να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση ορισμένων πλοίων τους από τα Στενά.
Η Κίνα έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι και τα δικά της πλοία έχουν χρησιμοποιήσει το πέρασμα.
Τραμπ: Όλο το Ιράν μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε μία νύχτα07:59:11
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου, καθώς απείλησε εκ νέου να καταστρέψει γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει πριν τη λήξη του τελεσιγράφου για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
«Δεν ανησυχώ γι’ αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το να έχεις πυρηνικό όπλο», είπε.
Σημεία από τις δηλώσεις Τραμπ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία απείλησε να «εξουδετερώσει» το Ιράν «μέσα σε μία νύχτα»:
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία - που να είναι ικανοποιεί τον ίδιο - πριν τη λήξη του τελεσιγράφου και πως σε αυτήν θα περιλαμβάνεται η «ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου».
- Πρόσθεσε ότι, αν εκπνεύσει η προθεσμία, το Ιράν θα επιστρέψει «στη Λίθινη Εποχή». «Δεν θα έχουν γέφυρες», είπε. «Δεν θα έχουν εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής».
- «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε μία νύχτα – και αυτή η νύχτα ίσως είναι αύριο», δήλωσε.
- Εξέφρασε αισιοδοξία ότι «λογικοί» ηγέτες στο Ιράν διαπραγματεύονται «με καλή πίστη», αλλά το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο.
- Όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο πιθανής στοχοποίησης πολιτικών υποδομών στο Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί θα είναι «πρόθυμοι να υποφέρουν για να αποκτήσουν την ελευθερία τους».
- Δήλωσε ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τις χώρες του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αρνήθηκαν το αίτημά του να συμμετάσχουν στην αποστολή του κατά του Ιράν.
- Αναφερόμενος στην αποστολή διάσωσης δύο Αμερικανών πιλότων μαχητικών, μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους τους στο Ιράν την περασμένη Παρασκευή, είπε ότι δεν ήταν όλοι στο στρατό πεπεισμένοι για την ευρείας κλίμακας επιχείρηση - αλλά ο ίδιος «θεώρησε ότι άξιζε».
Η Μαλαισία επιβεβαιώνει ότι τάνκερ εξασφάλισε ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ07:52:11
Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας επιβεβαίωσε ότι ένα από τα επτά εμπορικά πλοία μαλαισιανής ιδιοκτησίας που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ «έλαβε άδεια ασφαλούς διέλευσης» και βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τον τελικό του προορισμό.
«Το θετικό αποτέλεσμα έρχεται ύστερα από διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Το υπουργείο δεν κατονόμασε το πλοίο, ούτε διευκρίνισε αν μετέφερε φορτίο ή ποιος ήταν ο τελικός προορισμός του.
Mehr: Πύραυλος κατέστρεψε συναγωγή στην Τεχεράνη07:47:59
Μια συναγωγή της Τεχεράνης «καταστράφηκε εντελώς» από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί, κατά την 39η ημέρα του πολέμου που διεξάγουν εναντίον του το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr και την εφημερίδα Shargh.
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η συναγωγή Ράφι-Νία (...) καταστράφηκε εντελώς από επιθέσεις που έγιναν σήμερα το πρωί», σύμφωνα με τη Sargh.
Ο ιουδαϊσμός είναι μία από τις επίσημες θρησκείες στο Ιράν, όπου ζει μια μικρή εβραϊκή κοινότητα, μεγάλο μέρος της οποίας διέφυγε από τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
«Το Ισραήλ θα πλήξει υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αν αποτύχουν οι συνομιλίες»07:45:42
Το Ισραήλ έχει επικαιροποιήσει τη λίστα στόχων του που περιλαμβάνει υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, εν μέσω σκεπτικισμού για τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη, μετέδωσε το CNN την Τρίτη, επικαλούμενο δύο ισραηλινές πηγές.
«Το Ισραήλ αναμένει την απόφαση του Τραμπ για τα επόμενα βήματα, αλλά έχουμε επιπλέον σχέδια για τις επόμενες εβδομάδες», φέρεται να δήλωσε μία από τις ισραηλινές πηγές στο CNN.
Ο Μπιρόλ προειδοποιεί για «μαύρο Απρίλιο»07:38:49
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την οποία χαρακτηρίζει ως τη χειρότερη που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και τη στροφή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητο, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Le Figaro.
Για τον εκτελεστικό διευθυντή του ΔΟΕ Μπιρόλ, «υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι, κατ’ αυτόν, «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει» τα επόμενα χρόνια, όπως τόνισε στη γαλλική εφημερίδα της κεντροδεξιάς.
Η διαδικασία «θα πάρει χρόνια. Δεν θα είναι λύση στη σημερινή κρίση, όμως η γεωπολιτική της ενέργειας θα μεταμορφωθεί βαθιά», προέβλεψε ο κ. Μπιρόλ, εκτιμώντας πως «ορισμένες τεχνολογίες θα προχωρήσουν πολύ γρηγορότερα από άλλες».
Εξήγησε πως αναφέρεται «στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, την αιολική ενέργεια, «η εγκατάσταση των οποίων είναι πολύ γρήγορη». «Θα υπάρξει καταφυγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ γρήγορα, σε μερικούς μήνες», σημείωσε.
Για τον επικεφαλής του ΔΟΕ, η κρίση θα δώσει επίσης «ώθηση» στην «πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων», καθώς οι χώρες μπορούν να λογαριάζουν σε επιπρόσθετες δυνατότητες χάρη στην παράταση της διάρκειας ζωής των υπαρχόντων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών», ενώ εκτίμησε ακόμη πως θα αυξηθεί η χρήση «ηλεκτρικών οχημάτων».
Μέχρι τότε, βραχυπρόθεσμα, οι χώρες του κόσμου πρέπει να «χρησιμοποιούν την ενέργεια με όσο πιο συνετό τρόπο είναι δυνατόν, εξοικονομώντας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα», σημείωσε.
Ο Φατίχ Μπιρόλ εμφανίστηκε «πολύ απαισιόδοξος» για την τρέχουσα κρίση, τονίζοντας ξανά ότι «ο κόσμος δεν έχει ζήσει ποτέ διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιου μεγέθους».
«Η τρέχουσα κρίση είναι πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί», τόνισε και θύμισε πως «αυτός ο πόλεμος φράζει μια από τις αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Όχι μόνο όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο, αλλά και για τα λιπάσματα, τα πετροχημικά προϊόντα, το ήλιο και άλλα πράγματα».
Ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο», προειδοποίησε. «Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος», είπε, κάτι που είχε ήδη τονίσει την περασμένη εβδομάδα.
«Αν τα Στενά (σ.σ. του Ορμούζ) παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά όλο τον Απρίλιο, θα χάσουμε δυο φορές περισσότερο αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα από ό,τι τον Μάρτιο», εξήγησε.
«Εβδομήντα πέντε ενεργειακές υποδομές υπέστησαν επιθέσεις και ζημιές και πάνω από το ένα τρίτο από αυτές έχουν χτυπηθεί σοβαρά ως πολύ σοβαρά» και για την αποκατάστασή τους «θα χρειαστεί πολύς χρόνος», προειδοποίησε.
Πολλά μέλη του Κογκρέσου αντίθετα στις απειλές Τραμπ07:23:19
Ο κατάλογος των μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην απειλή του Τραμπ για στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον του Ιράν συνεχίζει να μεγαλώνει.
Ένας άλλος βουλευτής των Δημοκρατικών δήλωσε ότι η απειλή του προέδρου να επιτεθεί σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γέφυρες και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν «θα αποτελούσε μαύρο σημάδι» για τον αμερικανικό στρατό και τη χώρα.
«Το να απειλείς ότι θα χτυπήσεις σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους δεν είναι δείγμα δύναμης», δήλωσε ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από την Αριζόνα, Μαρκ Κέλι.
«Αν αυτά τα λόγια μετατραπούν σε διαταγές για την καταστροφή πολιτικών υποδομών χωρίς έγκυρο στρατιωτικό σκοπό, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς δεν θα παραβίαζαν τους νόμους των ένοπλων συγκρούσεων», δήλωσε ο Κέλι, ο οποίος είναι πρώην αστροναύτης της NASA και διακεκριμένος πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού.
«Η Αμερική ηγείται καλύτερα με δύναμη, πειθαρχία και επαγγελματισμό. Οι παράνομες διαταγές που προκαλούν πόνο στους πολίτες θα αποτελούσαν μαύρο σημάδι για το στρατό μας και τη χώρα μας», πρόσθεσε.
Ανήσυχες οι αγορές07:00:02
Οι παγκόσμιες μετοχές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω των προοπτικών για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οι επενδυτές και οι έμποροι είναι νευρικοί καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, σύμφωνα με την οποία το Ιράν πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αλλιώς θα δεχτεί πλήγματα σε βασικές υποδομές, ιδίως σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 0,4% στα 110,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate ανέβηκαν κατά 0,8% στα 113,31 δολάρια.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 παρουσίασε διακυμάνσεις, καθώς έχασε τα αρχικά κέρδη του και έκλεισε 0,2% χαμηλότερα, ενώ ο δευτερεύων χρηματιστηριακός δείκτης της Νότιας Κορέας, Kosdaq, σημείωσε πτώση 0,75% στις 02:20 GMT την Τρίτη.
Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,22% στις 02:30 GMT.