IDF προς Ιρανούς: «Μην μπαίνετε σε τρένα» - Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

Για 38η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει ένα ακόμα τελεσίγραφο στο Ιράν για τα Στενά το Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ενεργειακές υποδομές και βασικές γέφυρες θα μπορούσαν να καταστραφούν ολοκληρωτικά μέσα σε λίγες ώρες, εάν μέχρι την προθεσμία της Τρίτης (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδος την Τετάρτη 8 Απριλίου) δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε «σημαντική αλλά όχι επαρκή» την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση εκεχειρίας που διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών.

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός απέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ ως «παραληρηματικές», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να καλύψουν την «ταπείνωση» των ΗΠΑ στην περιοχή. Στο πεδίο των συγκρούσεων, οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε διάφορα σημεία του Ιράν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 34 ανθρώπων μέσα στη Δευτέρα, ενώ ιρανικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να πλήττουν κρίσιμους στόχους σε χώρες του Κόλπου.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ ενεπλάκη σε νέο πόλεμο με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Συνεχίζουν να χάνονται ζωές αμάχων

Επί του πεδίου, τα πλήγματα συνεχίζονται κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά.

Το Ισραήλ βομβάρδισε χθες πετροχημικό συγκρότημα, από τα μεγαλύτερα στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της χώρας, και συνέχισε παράλληλα τις επιχειρήσεις με σκοπό τον «αποκεφαλισμό» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας τους Ματζίντ Χαντεμί σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του. Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος συνεχίζει να μην έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση, του απέτισε φόρο τιμής με γραπτό μήνυμά του.

Οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να υφίστανται πλήγματα καθημερινά, με drones και πυραύλους, καθώς το Ιράν τις κατηγορεί πως παρέχουν υποστήριξη στις ΗΠΑ.

Στο ιρακινό Κουρδιστάν, οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον θάνατο δυο αμάχων -«άνδρα και γυναίκας»-, που έχασαν τη ζωή τους όταν «drone φορτωμένο εκρηκτικά ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους.

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, ο απολογισμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται οχυρό της Χεζμπολά, έχουν αδειάσει από σχεδόν όλους τους κατοίκους τους αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος τη 2η Μαρτίου. Μόνο λιγοστά καταστήματα έχουν απομείνει ανοικτά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του AFP.

Κατά μήκος δρόμου που οδηγεί σε αυτά, κάτοικοι έχουν στήσει σκηνές όπου κοιμούνται και πάνε να δουν αν τα σπίτια τους στέκουν ακόμη όρθια έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

