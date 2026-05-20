«Κάποιες συναντήσεις αφήνουν μια εντύπωση, η δική μας προφανώς άφησε ένα άρωμα», έγραψε ο αλ Σάρα στο Χ ευχαριστώντας τον Τραμπ για τη «γενναιοδωρία του και γι΄αυτό το πολύτιμο δώρο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε δύο μπουκαλάκια από τη δική του σειρά επώνυμων αρωμάτων στον ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας ανάρτησε μια φωτογραφία αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεζάντα στην οποία ευχαριστούσε τον Τραμπ για το «πολύτιμο δώρο».

Η φωτογραφία δείχνει δύο μπουκαλάκια από την κολώνια του Τραμπ που την έχει ονομάσει «Victory» (Νίκη) συνοδευόμενη από ένα σημείωμα που απευθύνεται στον αλ Σάρα και γράφει: «Άχμεντ, όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη φοβερή κολώνια - Για την περίπτωση που σου τελειώνει!».

{https://x.com/AH_AlSharaa/status/2056835465429336261}

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τον Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον. Βίντεο από τη συνάντησή τους δείχνουν τον Τραμπ να ψεκάζει με άρωμα τον αλ Σάρα προτού του δωρίσει το μπουκάλι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/shorts/l785FoxrixU}

«Κάποιες συναντήσεις αφήνουν μια εντύπωση, η δική μας προφανώς άφησε ένα άρωμα», έγραψε ο αλ Σάρα στο Χ ευχαριστώντας τον Τραμπ για τη «γενναιοδωρία του και γι΄αυτό το πολύτιμο δώρο. Είθε το πνεύμα αυτής της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση ανάμεσα στη Συρία και στις ΗΠΑ», έγραψε ο αλ Σάρα.

Οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον πραγματοποιήθηκαν μήνες μετά τη διαμεσολάβηση του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Σύρο ομόλογό του όταν ο Τραμπ επισκεπτόταν το Ριάντ τον Μάιο.

Ο αλ Σάρα έγινε μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας αφότου απομάκρυνε από την εξουσία, με τις δυνάμεις των ανταρτών του, τον επί μακρόν πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει τη χώρα έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Μέχρι τότε ο αλ Σάρα, ως στρατιωτικός διοικητής, βρισκόταν στη λίστα με τους καταζητούμενους τρομοκράτες στις ΗΠΑ και ήταν επικηρυγμένος για 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η επικήρυξη ήρθη όταν οι αντάρτες του αλ Σάρα ανέτρεψαν τον αλ Άσαντ.

Ο πρώην τζιχαντιστής και νυν πρόεδρος της Συρίας έχει επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από το ένοπλο παρελθόν του καλλιεργώντας ένα πιο κοσμοπολίτικο προφίλ.

Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ