Μέχρι τότε βέβαια, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει... Προσοχή, ακολουθούν spoilers.

Οι αδερφοί Ντάφερ, δημιουργοί της σειράς «Stranger Things» του Netflix, δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να αποκαλύψουν τι συνέβη πραγματικά στην Eleven στο τέλος της σειράς – υπό την προϋπόθεση ότι οι θαυμαστές είναι διατεθειμένοι να περιμένουν... 20 χρόνια! Σιγά... τι είναι 20 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα;!

Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2016, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025, με το δίωρο φινάλε της πέμπτης σεζόν να προβάλλεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στο τελευταίο επεισόδιο (που πολύ πίστεψαν ότι δεν ήταν το φινάλε και όλοι θυμόμαστε τον παροξυσμό με το Conformity Gate), η ηρωική παρέα των φίλων, Mike, Dustin, Max, Steve και οι υπόλοιποι, ενώθηκαν για μια τελευταία φορά για να νικήσουν τον κακό Vecna. Ωστόσο, όταν εμφανίστηκαν οι τίτλοι τέλους, εξακολουθούσε να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το τι συνέβη στην κεντρική ηρωίδα Eleven (Μίλι Μπόμπι Μπράουν).

Οι σεναριογράφοι της σειράς σχεδίασαν σκόπιμα ένα αμφίβολο τέλος για την Eleven, χωρίς να γίνεται σαφές αν τελικά θυσίασε τον εαυτό της για να σώσει τους φίλους της. Ακόμη και οι άλλοι χαρακτήρες είχαν αμφιβολίες για το αν πέθανε ή όχι στο τέλος της σειράς, ώσπου τελικά επέλεξαν να διατηρήσουν την ελπίδα ότι βρίσκεται ακόμα κάπου εκεί έξω, κρατώντας χαμηλό προφίλ.

Τώρα, μήνες μετά το τέλος της σειράς, οι θαυμαστές συνεχίζουν να αναρωτιούνται τι μπορεί να συνέβη τελικά στην Eleven – και οι δημιουργοί της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ, αποκαλύπτουν ότι είναι πρόθυμοι να ξεκαθαρίσουν την τύχη της… αλλά όχι στο άμεσο μέλλον.

Σε συνέντευξή τους στο podcast «Happy, Sad, Confused» του Josh Horowitz, οι αδελφοί Ντάφερ δήλωσαν ότι θα περιμένουν 20 χρόνια για να επιβεβαιώσουν ποιο ήταν το τέλος.

Όταν ρωτήθηκαν πότε μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές την κατάληξη της ιστορίας, ο Ρος Ντάφερ απάντησε με χιούμορ: «Αν μιλάμε ακόμα για το Stranger Things σε 20 χρόνια, [τότε] σε 20 χρόνια».

«Εννοώ, το ελπίζω. Ελπίζω ο κόσμος να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται [μέχρι το 2046]», πρόσθεσε. «Αυτό θα ήταν υπέροχο, και τότε θα τα πω όλα, ναι. Εκείνη τη στιγμή... σε 20 χρόνια από τώρα!».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, οι αδελφοί Ντάφερ σχολίασαν το γεγονός ότι ορισμένοι θαυμαστές έχουν ερμηνεύσει τον παράξενο ήχο που μοιάζει με καρδιακό παλμό στο τέλος της σειράς ως ένδειξη ότι ο χαρακτήρας είναι ακόμα ζωντανός.

«Στο σενάριο αναφέρεται ότι πρέπει να ακούγεται σαν καρδιακός παλμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς […] παραμορφωμένος», εξήγησε ο Ματ Ντάφερ και συνέχισε: «αλλά ναι, θα μπορούσατε να το ερμηνεύσετε έτσι. Εννοώ, ότι ενδεχομένως προοριζόταν να ερμηνευτεί έτσι».

Οι Ντάφερ αποκάλυψαν επίσης ότι αιφνιδιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι ορισμένα μέλη του καστ δήλωσαν μετά το τέλος της σειράς ότι δεν πίστευαν ότι η Eleven επέζησε.

«Δεν μου το έχουν πει ποτέ αυτό», είπε ο Ματ, αναφερόμενος στα σχόλια που έκαναν μέλη του καστ, όπως οι Gaten Matarazzo (Dustin) και Sadie Sink (Max).

«Πρέπει να τους μιλήσω. Δεν λέω ότι έχουν άδικο, απλώς είναι ενδιαφέρον που όλοι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να μας μιλήσουν, γιατί δεν είναι αυτό που πιστεύουν οι χαρακτήρες. Εννοώ, είναι καλοί ηθοποιοί, οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει».

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο spin-off σειρές στο σύμπαν του Stranger Things. Πρόκειται για μια live action σειρά, την οποία οι Ντάφερ ετοιμάζουν από το 2023 και θα εξερευνήσει «νέους χαρακτήρες και μια νέα μυθολογία», χωρίς όμως τους χαρακτήρες της κύριας σειράς καθώς και για ένα ξεχωριστό spin-off κινουμένων σχεδίων, με τίτλο Stranger Things: Tales From ‘85, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο.