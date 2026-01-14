Το ντοκιμαντέρ του «Stranger Things» αφήνει να εννοηθεί ότι οι αδελφοί Ντάφερ χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να γράψουν το φινάλε της πέμπτης σεζόν, προκαλώντας την οργή των φαν της σειράς.

Οι δημιουργοί του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ, δέχονται νέα πυρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5» στο Netflix.

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 12 Ιανουαρίου, καταγράφει το πώς γυρίστηκαν τα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν. Ωστόσο, ορισμένοι, ιδιαίτερα παρατηρητικοί θαυμαστές, πρόσεξαν κάτι εξαιρετικά απογοητευτικό. Σε κάποιο πλάνο στο οποίο βλέπουμε την οθόνη ενός φορητού υπολογιστή, φαίνεται να είναι ανοιχτή η σελίδα του ChatGPT, (μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης), γεγονός που αλλάζει το παιχνίδι...

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το σοκ για τους φαν είναι μεγάλο, οι οποίοι κατηγορούν τους δημιουργούς ότι χρησιμοποίησαν το ChatGPT, για να γράψουν το σενάριο του φινάλε.

«Τι εννοείς ότι το ντοκιμαντέρ του Stranger Things τους δείχνει να γράφουν το σενάριο σε έναν υπολογιστή με τρεις καρτέλες του ChatGPT ανοιχτές;», ρώτησε ένας χρήστης του Bluesky, ενώ άλλοι ένιωσαν αρκετά προδομένοι και αντέδρασαν με οργισμένα σχόλια, «στολίζοντας» τους αδερφούς Ντάφερ.

The Great Duffer brother used Chatgpt to write Stranger Things Season 5.

WTF man ???, now we know why season 5 sucked.#StrangerThings5 pic.twitter.com/TgjiHv7QN2 January 12, 2026

Άλλος χρήστης και φαν του Stranger Things, ανέφερε ότι τώρα πια είναι βέβαιος ότι το τέλος της σειράς «ήταν προφανώς προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», ενώ έτερος φαν σχολίασε ότι το Netflix θα φροντίσει να αφαιρέσει άμεσα το επίμαχο στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ.

Stranger things used chat gpt..? I'm sorry what happened to creative writing — ? Scarlipa ? (@scarlipainnit) January 12, 2026

Κάποιοι, περισσότερο ψύχραιμοι θαυμαστές, δεν πιστεύουν ότι οι Ντάφερ τους κορόιδεψαν χρησιμοποιώντας το ΑΙ, για να γράψουν το φινάλε με το επιχείρημα ότι δεν θα επέτρεπαν στις κάμερες να τους καταγράφουν καθώς χρησιμοποιούν το ChatGPT, ούτε θα ήταν τόσο αφελείς ώστε στη συνέχεια να το δημοσιοποιήσουν.