Η σκηνοθέτις του «One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5» βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5» στο Netflix, το οποίο καταγράφει το πώς γυρίστηκαν τα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν, έχει ξεσπάσει ένα κύμα ορισμένων αντιδράσεων από μερίδα φαν της σειράς που πιστεύουν ότι το φινάλε γράφτηκε από την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, σε κάποια σκηνή του ντοκιμαντέρ, κάποιοι θεατές παρατηρήσαν ότι οι αδερφοί Ντάφερ έχουν ανοιχτό το ChatGPT, κατά τη διάρκεια συγγραφής των τελευταίων επεισοδίων.

Η σκηνοθέτις του ντοκιμαντέρ, Martina Radwan, μιλώντας στο THR, έρχεται να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους θέση και διάσταση, τόσο για τη «χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Duffer Brothers had a Reddit tab open while writing the Stranger Things 5 ending. pic.twitter.com/DBJKprY3Ad January 12, 2026

Δεν αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκε ΑΙ

Στην επίμαχη ερώτηση για το αν οι Ντάφερ χρησιμοποίησαν το ΑΙ για να γράψουν το σενάριο, η Radwan απάντησε ότι «κανείς δεν έχει αποδείξει στην πραγματικότητα ότι [το ChatGPT] ήταν ανοιχτό. Είναι σαν να έχεις το iPhone σου δίπλα στον υπολογιστή σου ενώ γράφεις μια ιστορία. Απλώς χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία... ενώ κάνουμε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα. Οπότε συμβαίνουν πολλά όλη την ώρα, κάθε φορά. Αυτό που μου ραγίζει την καρδιά είναι ότι όλοι αγαπούν την σειρά, και ξαφνικά πρέπει να την αναλύσουμε».

Όσο στην ερώτηση αν η ίδια «υπήρξε μάρτυρας ανήθικης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στο δωμάτιο των σεναριογράφων», η Radwan, απαντά κατηγορηματικά: «Όχι, φυσικά όχι. Παρακολούθησα δημιουργικές ανταλλαγές. Παρακολούθησα μια συζήτηση. Ο κόσμος νομίζει ότι το "το δωμάτιο των σεριογράφων" σημαίνει ότι οι άνθρωποι κάθονται εκεί και γράφουν. Όχι, είναι μια δημιουργική ανταλλαγή. Είναι ανάπτυξη ιστορίας. Και, φυσικά, ταξιδεύεις σε μέρη με τη δημιουργική σου σκέψη και μετά επιστρέφεις [στο σενάριο]. Νομίζω ότι το να βρίσκεσαι στο δωμάτιο των σεναριογράφων είναι μεγάλο προνόμιο και δώρο να μπορείς να το παρακολουθείς».

Υπήρξε πραγματικά το «Conformity Gate»;

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Radwan ρωτήθηκε και για τις θεωρίες συνωμοσίας με το υποτιθέμενο, μυστικό «τελευταίο» επεισόδιο του Stranger Things, «Conformity Gate», ένα θέμα που είχε γίνει viral στα social media.

Συγκεκριμένα, στο αν υπήρξε ποτέ συζήτηση για να γίνει ένα επιπλέον φινάλε, η Radwan ξεκαθαρίζει: «Όχι, όχι. Και ξανά, δεν μπορώ και ούτε θέλω να μιλάσω εκ μέρους τους, αλλά όχι».