Οι δηλώσεις των δημιουργών της σειράς που εξόργισαν τους θαυμαστές και τι νέο έρχεται στο σύμπαν του Stranger Things.

Το Stranger Things έκλεισε τον κύκλο του, όσο και αν ορισμένοι φαν αρνούνται να το δεχτούν και βλέπουν μπροστά τους οράματα για «μυστικά» επεισόδια.

Την ώρα που αρκετοί θαυμαστές της επιτυχημένης σειράς του Netflix και θεωρητικοί του «Conformity Gate» προσπαθούν να συμφιλιωθούν με το γεγονός για τα fake news που αφορούσαν την κυκλοφορία του «πραγματικού τελευταίου επεισοδίου» στις 7 Ιανουαρίου, άλλοι αρνούνται να πιστέψουν ότι σειρά έχει όντως τελειώσει. Το λες και εμμονή...

Συγκεκριμένα, μερίδα θαυμαστών ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε νέα, περισσότερα στοιχεία για το ένατο επεισόδιο σε μια αφίσα για το φινάλε, «The Rightside Up», τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι το «πραγματικό» τέλος υπάρχει και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα -και μετά το φιάσκο της 7ης Ιανουαρίου- ξεπήδησε μια νέα ημέρα «προβολής». Έτσι, πολλοί περιμένουν το υποτιθέμενο «τελευταίο επεισόδιο» να σκάσει μύτη τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η επίμαχη αφίσα για επίδοξους ντετέκτιβ

Η αφίσα, που εμφανίστηκε στον επίσημο λογαριασμό του Stranger Things στο X/Twitter, άναψε νέες φωτιές σε αυτούς που πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας και που στην προκειμένη περίπτωση αυτό μεταφράζεται ως «Conformity Gate».

Άλλωστε, οποιοδήποτε νέο υλικό θα μπορούσε να υποστηρίξει τη θεωρία του «μυστικού επεισοδίου» που έγινε viral. Η πολύχρωμη εικονογράφηση υποτίθεται ότι είναι γεμάτη «ενδείξεις» που περίμεναν να τις βρουν οι ερασιτέχνες ντετέκτιβ, οι οποίοι ήταν παραπάνω από πρόθυμοι να ανταποκριθούν και να μοιραστούν αμέσως τα ευρήματά τους με άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αρκετοί φαν θεώρησαν ότι τα μυστικά μηνύματα στην αφίσα του όγδοου -και τελευταίου- επεισοδίου του Stranger Things που προβλήθηκε την Πρωτοχρονιά, ήταν εμφανέστατα, καθώς επισήμαναν ότι οι χαρακτήρες στην εικόνα φαίνεται να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Mind Flayer. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει η λέξη «lie» (ψέμα) κρυμμένη στο σλόγκαν «I Believe»...

..και μερικοί υποστήριξαν ότι το γράμμα P στο "Chapter Eight", στην ουσία συμβολίζει τον αριθμό εννέα (9) που αντιπροσωπεύει το ένατο επεισόδιο.

Ένα άλλο άτομο αναρωτήθηκε επίσης: «Γιατί το Κεφάλαιο 8 δεν αναφέρεται ποτέ ως το φινάλε;».

Το εντυπωσιακό σε όλα τα παραπάνω είναι κάποιοι θεατές αρνούνται να αποδεχτούν ότι η σειρά τελείωσε. Η πέμπτη σεζόν του Stranger Things σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, όχι μόνο για το καστ και το συνεργείο, που έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας δουλεύοντας μαζί, αλλά και για τους τηλεθεατές στο σπίτι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μειοψηφία που εξακολουθεί να πιστεύει ότι το πραγματικό φινάλε δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ψευδαίσθηση που δημιούργησε ο Βέκνα.

Από τότε που προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο την Πρωτοχρονιά, ο κόσμος δεν σταματάει να μιλάει για το Stranger Things. Για ορισμένους θαυμαστές όλα τα θέματα τακτοποιήθηκαν αρκετά καλά, για άλλους υπάρχαν ακόμα μερικά πράγματα που θα έπρεπε να απαντηθούν.

Για τα λεφτά τα κάνεις όλα

Μάλιστα, οι δημιουργοί του Stranger Things, αδελφοί Ντάφερ, κατάφεραν να εξοργίσουν κάποιους θαυμαστές με ένα σχόλιο που έκαναν σε συνέντευξη τους μετά το τέλος της σειράς.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, οι Ντάφερ ξεκαθάρισαν ότι η σειρά τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα, ενώ -αστειευόμενοι- αναφέρθηκαν στη μοναδική πιθανότητα επιστροφής της.

«Νιώθω ότι αυτή η σεζόν πραγματικά, αληθινά κλείνει την πόρτα σε αυτή την ιστορία, στην ιστορία του Χόκινς, στην ιστορία του Upside Down και στην ιστορία αυτών των χαρακτήρων», ξεκαθάρισε ο Ρος.

Όσο για το αν μπορεί να συνεχιστεί, είπε: «Υποθέτω, ποτέ μην λες ποτέ. [Ίσως] σε 20 χρόνια, αν είμαστε όλοι χρεοκοπημένοι και χρειαζόμαστε λίγα χρήματα, και το έχουμε συζητήσει όλοι». Επίσης την χαρακτήρισε ως το δίχτυ ασφαλείας του ίδιου και του Ματ.

Η εν λόγω δήλωση, εξόργισε κάποιους φαν στο διαδίκτυο, οι οποίοι σχολίασαν ότι «απλώς θα έχουμε περισσότερα Stranger Things επειδή οι δημιουργοί δεν έχουν χρήματα, αντί να έχουν μια ενδιαφέρουσα και σχετική ιστορία να πουν».

Τι ακολουθεί στο σύμπαν του Stranger Things

Όσοι αναζητούν κάτι για να καλύψουν το κενό που άφησε το Stranger Things, πρέπει να γνωρίζουν ότι έρχονται μερικά projects στο ίδιο σύμπαν. Πρόκειται για το One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 που θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 12 Ιανουαρίου, προσφέροντας στους θεατές μια ματιά στα παρασκήνια της παραγωγής της τελευταίας σεζόν, εξηγώντας παράλληλα ορισμένες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς η σειρά πλησίαζε στο τέλος της – κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους βρήκαν το φινάλε απογοητευτικό.

Επιπλέον, το Netflix πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα animated spin-off, με τίτλο Stranger Things: Tales From '85, το οποίο θα ακολουθεί τους αρχικούς χαρακτήρες σε μια περιπέτεια που λαμβάνει χώρα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν. Θα υπάρξει επίσης ένα live-action spin-off, το οποίο οι αδελφοί Ντάφερ περιγράφουν ως «καθαρό ξεκίνημα» με «μια εντελώς διαφορετική ιστορία και μια εντελώς διαφορετική τοποθεσία με εντελώς διαφορετικούς ηθοποιούς και χαρακτήρες».