To υποτιθέμενο «τελευταίο», ένατο επεισόδιο του Stranger Things, Conformity Gate, κράσαρε το Netflix, το βράδυ της Τετάρτης (7/01).

Οι δημιουργοί και οι θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός απροσδόκητου χάους αυτή την εβδομάδα, καθώς μια θεωρία που έγινε viral για ένα λεγόμενο μυστικό επεισόδιο «Conformity Gate» οδήγησε σε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα. Η διαδικτυακή εικασία γύρω από ένα ανύπαρκτο (τελευταίο) Επεισόδιο 9 της πέμπτης σεζόν, το οποίο υποτίθεται ότι θα κυκλοφορούσε χθες, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και εντέλει κορυφώθηκε με την κατάρρευση του Netflix το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα ροής στις 7 Ιανουαρίου 2026, γύρω στις 8 μ.μ. Ανατολικής Ώρας (3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος), η οποία συνέπεσε με την ώρα που οι θαυμαστές ανέμεναν ένα μυστικό ένατο επεισόδιο του Stranger Things 5 με τίτλο «Conformity Gate».

Η θεωρία, που κυκλοφόρησε ευρέως σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Reddit, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το φινάλε που κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου ήταν... δόλωμα και ότι ένα πραγματικό τέλος θα αποκαλυπτόταν σε ένα επεισόδιο-έκπληξη.

Η θεωρία που έγινε viral έλεγε ότι το τέλος της πέμπτης σεζόν ήταν μια ψευδαίσθηση που δημιούργησε ο κακός Βέκνα, επικαλούμενη αποδείξεις όπως η εικόνα του ρολογιού και ο κώδικας Μορς. Το ρολόι σε μια διαφημιστική ανάρτηση που έδειχνε 1:07 ήταν αυτό που δημιούργσε τη φρούδα ελπίδα ότι το ένα νέο επεισόδιο θα κυκλοφορούσε στις 7 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. ET.

«Το Netflix έπεσε αφού πολλοί θαυμαστές πίστεψαν ότι ένα μυστικό τελευταίο επεισόδιο του 'Stranger Things' θα κυκλοφορούσε απόψε», ανέβασε το Culture Crave στο X (πρώην Twitter). Το Pop Base επιβεβαίωσε ότι: «Το Netflix κράσαρε καθώς οι θαυμαστές του "Stranger Things" περίμεναν ένα μυστικό ένατο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν».

Οι θαυμαστές συνέχισαν να μοιράζονται τη θεωρία με το hashtag #ConformityGate. Το DiscussingFilm δημοσίευσε: «Το Netflix κατέρρευσε καθώς πολλοί θαυμαστές περίμεναν ότι θα κυκλοφορούσε ένα μυστικό τελευταίο επεισόδιο του 'STRANGER THINGS'».

Αν και το Netflix δεν εξέδωσε κάποια επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα, έβαλε τέλος fake news για το ένατο επεισόδιο με μια ανάρτηση σε όλα τα social media της σειράς: «Όλα τα επεισόδια του Stranger Things παίζουν τώρα», επιβεβαιώνοντας ότι το φινάλε ήρθε με το 8ο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα, οι αδελφοί Ντάφερ, δημιουργοί της σειράς, είχαν επιβεβαιώσει στο The Hollywood Reporter ότι «αυτό είναι το τέλος της ιστορίας τους» όσον αφορά τους κύριους χαρακτήρες.

Μπορεί το ένατο επεισόδιο να ήταν fake news και το γεγονός αυτό να απογοήτευσε αρκετούς φαν της σειράς που έπεσαν στην παγίδα να το πιστέψουν, ωστόσο το Netflix έχει ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ για τα backstage της πέμπτης σεζόν με τίτλο, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου.