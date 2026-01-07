To Stranger Things έκλεισε τον κύκλο του την Πρωτοχρονιά με το 8ο επεισόδιο της 5ης σεζόν, ωστόσο πολλοί ισχυρίζονται ότι σήμερα θα κυκλοφορήσει το πραγματικό φινάλε της σειράς.

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια και πέντε σεζόν, το Stranger Things έριξε τίτλους τέλους... στο Netflix ή μήπως όχι; Διάφοροι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται να υπάρξει ένα επιπλέον «μυστηριώδες» επεισόδιο που θα είναι και το πραγματικό φινάλε.

Η πέμπτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς επιστημονικής φαντασίας, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1980, είχε οκτώ επεισόδια. Μετά ένα δραματικό φινάλε που κυκλοφόρησε την Πρωτοχρονιά στην πλατφόρμα, η ιστορία ολοκληρώθηκε με έναν δίωρο επίλογο, ο οποίος έδειξε πώς ήταν η ζωή των χαρακτήρων 18 μήνες αργότερα.

Ωστόσο, μια θεωρία μερίδας θαυμαστών, που αναφέρεται ως «Conformity Gate», υποστηρίζει ότι ο επίλογος ήταν απλώς μια ψευδαίσθηση του Βέκνα, του βασικού κακού της σειράς, και πως όλα θα αποκαλυφθούν στο ένατο επεισόδιο. Αν πιστέψουμε αυτή τη θεωρία, ο επίλογος αναμένεται να κυκλοφορήσει σήμερα 7 Ιανουαρίου.

Θυμίζουμε ότι τα τελευταία οκτώ επεισόδια του Stranger Things κυκλοφόρησαν σε τρία μέρη. το πρώτο έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου 2025, το δεύτερο στις 26/12 (στην Ελλάδα) και το φινάλε μεγάλου μήκους τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Με αυτόν τον τρόπο ο streamer κράτησε την αγωνία ζωντανή για πολύ περισσότερο και δημιούργησε μια πραγματική αίσθηση προσμονής την γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων. Άλλωστε οι θεατές περίμεναν πολύ καιρό (σχεδόν τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την τέταρτη σεζόν) για να δουν την τελευταία εμφάνιση των Mike, Dustin, Lucas, Eleven και της υπόλοιπης παρέας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/XRh731199z0?si=LjTLTCXF_s6Fz4SJ}

Τι υποστηρίζουν οι αναρτήσεις στα social media για ακόμα ένα «τελευταίο» επεισόδιο του Stranger Things;

Αρκετές σελίδες στο Facebook έχουν μοιραστεί αναρτήσεις σχετικά με ένα επιπλέον -τελευταίο- επεισόδιο του Stranger Things που έρχεται στο Netflix. Το Netflix Updates, το οποίο έχει 983.000 ακόλουθους, κοινοποίησε μια αφίσα στις 5 Ιανουαρίου με τη λεζάντα «Επεισόδιο του Stranger Things θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιανουαρίου».

Η ανάρτηση που συνοδεύει την εικόνα αναφέρεται σε μια «μαζική θεωρία που κυκλοφορεί ότι το Επεισόδιο 8 δεν ήταν στην πραγματικότητα το φινάλε και ένα μυστικό Επεισόδιο 9 έρχεται οσονούπω». Η εν λόγω ανάρτηση έχει 5.700 κοινοποιήσεις, με περισσότερα από 10.000 σχόλια - αν και πολλά από αυτά προέρχονταν από άτομα που δεν πίστευαν ότι θα συμβεί, με πολλούς να προσθέτουν τις δικές τους χιουμοριστικές ιδέες για ένα άλλο επεισόδιο.

Ένας χρήστης σχολίασε χιουμοριστικά: «Η γυναίκα του Βέκνα ξυπνά και τον βρίσκει στο ντους και συνειδητοποιεί ότι όλα ήταν ένα όνειρο». Το σχόλιο αυτό αναφέρεται στο Ντάλας, την αμερικανική σαπουνόπερα της δεκαετίας του 1980, στην οποία σκότωσαν τον δημοφιλή χαρακτήρα Ντάλας μόνο για να επιστρέψει έναν χρόνο αργότερα. Τα επεισόδια μετά τον θάνατό του εξηγήθηκαν ως όνειρο.

Η θεωρία έχει εξαπλωθεί και στο TikTok, μαζί με βίντεο που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη και δείχνουν τον Mike και την Eleven να επανενώνονται στην Ισλανδία.

Υπάρχει πράγματι ακόμα ένα τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things...;

Ενώ το Netflix δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς για κάποιο ένατο επεισόδιο, προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Οι δημιουργοί Ρος και Ματ Ντάφερ έχουν δηλώσει ότι το φινάλε αφορά τους χαρακτήρες που αποχαιρετούν την παιδική τους ηλικία και προχωρούν στην ενηλικίωση.

Η μόνη επίσημη ανακοίνωση του Stranger Things από το Netflix μέχρι στιγμής αφορούσε ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την παραγωγή της πέμπτης σεζόν, με τίτλο «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου.

... Ή μήπως πρόκειται για fake news;

Για να μην πέσετε στη παγίδα και περίμενετε άδικα για ένα ένατο επεισόδιο της σειράς, είναι πάντα καλή ιδέα να κοιτάτε την αρχική πηγή, ειδικά προτού αποφασίσετε να μοιραστείτε μια ιστορία. Επίσης, σκεφτείτε πού αναρτήθηκαν οι ειδήσεις και ελέγξτε το site και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αξιόπιστων μέσων που συνδέονται με αυτές - στην περίπτωση του Stranger Things, αναζητήστε στο Netflix για να δείτε αν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση που επιβεβαιώνει όσα διαβάζετε.

Να είστε προσεκτικοί με τα clickbait και τους παραπλανητικούς τίτλους που σας δελεάζουν να διαβάσετε περιεχόμενο που μπορεί να μην είναι εντελώς ακριβές, για να μην πούμε ψευδές.

Ακόμη και αστεία σχόλια από θαυμαστές που γνωρίζουν ότι κάτι δεν είναι αληθινό, μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση των ψευδών ειδήσεων. Μπορεί να γίνει viral γρήγορα αν αφορά κάτι που ενθουσιάζει τον αναγνώστη, καθώς είναι πιο πιθανό να το μοιραστεί με την οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι με τη σειρά τους το μοιράζονται με άλλους.

Και για εξηγούμεθα, επί του παρόντος δεν υπάρχουν επίσημες ειδήσεις ή ανακοινώσεις για κάποιο νέο επεισόδιο του Stranger Things, όπερ σημαίνει ότι μας αρέσει ή όχι η επιτυχημένη σειρά έκλεισε τον κύκλο της.

*Με πληροφορίες από το BBC