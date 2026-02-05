«Πόρτο Λεόνε» - Όλες οι λεπτομέρειες για τα επεισόδια που έρχονται την Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη !

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια θα είναι απρόβλεπτες και θα φέρουν ανατροπές που θα αλλάξουν τη ροή της ιστορίας! Ο Γρηγόρης εξομολογείται στην Αγγελική την αλήθεια για τον φόνο του Στράτου, λίγο πριν τον πολυανα?ενό?ενο γάμο τους. Τι ετοιμάζει η Αλεξάνδρα; Πώς θα ρεζιλέψει την οικογένεια Βούλγαρη; Και ποιες θα είναι οι συνέπειες και τα θύματα αυτών των αποκαλύψεων;

«Πόρτο Λεόνε»: Μη χάσετε τη Δευτέρα 09 και Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 30

Η Αλεξάνδρα βρίσκει παλιές φωτογραφίες της Άντζελας και φροντίζει να φτιάξει αντίτυπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να την εκθέσει τη μέρα του γάμου, όμως μια φαινομενικά άσχετη ανάκριση πρόκειται να προδώσει κάποια από τα μυστικά της στον Γιάμαρη.

Ο Βούλγαρης πείθει την Γαλήνη να κάνει μία προσπάθεια να τα βρει με την Αγγελική έτσι ώστε να κάνουν όλοι μαζί Πρωτοχρονιά, ενώ ο Ορέστης αφήνει ένα γράμμα στην Βούλα εξηγώντας της όλα όσα νιώθει για αυτήν.

Οι άνθρωποι του Καπετανάκου δίνουν ένα μάθημα στον Ιορδάνη Αρχοντή, ενώ ο Γρηγόρης ανοίγει την καρδιά του στην Αγγελική και της εξομολογείται την αλήθεια για τον φόνο του Στράτου.

Επεισόδιο 31

Πλήθος κόσμου καταφτάνει στο προαύλιο της εκκλησίας για τον πολυαναμενόμενο γάμο του Γρηγόρη και της Αγγελικής. Η Αλεξάνδρα, αντικαθιστώντας τη μητέρα της, τη συνοδεύει ως τον γαμπρό, έχοντας στο νου της την εκτέλεση του σχεδίου της.

Ο Γιάμαρης, μαθαίνοντας για τις ανατυπώσεις των φωτογραφιών της Άντζελας από τον προφυλακιστέο Παναγάκο, πηγαίνει στο γάμο θέλοντας ν’ ανακαλύψει τι ετοιμάζουν ο Στελάρας με την Αλεξάνδρα.

Ο κόσμος μεταφέρεται αισίως στο γαμήλιο τραπέζι και η Αγγελική μαθαίνει ότι το πλάνο της Αλεξάνδρας θα εκτελεστεί ευθύς αμέσως. Όσο κι αν προσπαθεί να την μεταπείσει και να την κάνει να λυπηθεί τον Γρηγόρη, εκείνη αρνείται.

Η ώρα της Αλεξάνδρας για την εκδίκηση της δολοφονίας του γιου της έφτασε. Το τρεμάμενο χέρι της σηκώνει τον σουγιά δείχνοντας προς τον Γρηγόρη. Οι Βουλγαραίοι ξεφτιλίζονται. Όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο της. Εκτός από ένα πράγμα. Γι’ αυτό, θα φροντίσει ο Στράτος. Από ψηλά.

Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!