Φαίνεται να έχει ομολογήσει ότι όλες οι πληροφορίες πηγαίναν στην Κίνα.

Ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη σήμερα εντός στρατιωτικού χώρου, κατηγορούμενος για κατασκοπεία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο αξιωματικός μονάδας της Αττικής κατηγορείται για την συλλογή και αποστολή μυστικών πληροφοριών σε τρίτους με χρηματικό αντάλλαγμα.

Ο αξιωματικός αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι μετέφερε απόρρητα στοιχεία στην Κίνα μέσω ειδικού διαβαθμισμένου λογισμικού. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα της Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΝΑΤΟ, ενώ φέρεται να είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο απόρρητου υλικού και να επιχειρούσε τη στρατολόγηση και άλλων στελεχών. Η δράση του ήταν υπό παρακολούθηση τους τελευταίους μήνες και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε όταν απέκτησε πρόσβαση σε ακόμα πιο ευαίσθητα στοιχεία.

Ο 50χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να υπηρετεί στο Καβούρι και σύμφωνα με νεότερα στοιχεία παραδέχθηκε την πράξη του «δείχνοντας» ως παραλήπτη των κρίσιμων πληροφοριών την Κίνα. Ο αξιωματικός είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της θέσης του και της ιδιότητάς του, γεγονός που κινητοποίησε ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν ευαισθητές πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και σχέδια που αφορούν στρατηγικές και επιχειρησιακές δομές του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο απόρρητου υλικού για αποστολή, ενώ φέρεται να επιχειρούσε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα και σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, μετά από παρακολούθηση της δράσης του για αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων ότι ο αξιωματικός είχε συλλέξει και διαβιβάσει μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και για την εκτίμηση της έκτασης των διαρροών, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στη στρατολόγηση ή στη μετάδοση των απόρρητων στοιχείων. Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρει ότι η σύλληψη έγινε με παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.»

