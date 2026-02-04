Εντολή εισαγγελέα για σύλληψη του Μαροκινού ως διακινητή των μεταναστών.

Με εντολή του εισαγγελέα της Χίου θα συλληφθεί ο διακινητής που επέβαινε στη λέμβο των μεταναστών, η οποία ναυάγησε χθες στα ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι, με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο Λιμενικοί. Πέντε άτομα υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις ενώ μεταξύ των τραυματΙΏΝ είναι και 10 παιδιά εως 15 ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική πτέρυγα.

Οι επιβαίνοντες, όλοι Αφγανοί, αναγνώρισαν τον Μαροκινό ως διακινητή. Οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης για την ανέρευση αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ανοιχτά του Μυρσινιδίου στην περιοχή του Βροντάδου, όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.