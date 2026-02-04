Τη διενέργεια ΕΔΕ διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Eνορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο διέταξε ο αρχηγός του Λιμενικού. Σημειωτέον ότι ήδη, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, έχει τεθεί σε φαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Συγκεκριμένα, στη Χίο μεταβαίνει ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων για να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Επιπλέον, στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Σύμφωνα με τα έως τώρα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί είναι έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Συνολικά 14 σοροί ανασύρθηκαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατέληξε ακόμη μία γυναίκα που νοσηλευόταν τραυματισμένη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό το πρωί της Τετάρτης επιβεβαιώνει τον αριθμό των νεκρών, σημειώνοντας ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε το φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Κατά την ανακοίνωση, ο χειριστής του ταχυπλόου αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού, «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία». Ακολούθησε πρόσκρουση του ταχυπλόου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του Λιμενικού. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Κικίλιας: Ερευνα με διαφάνεια και επαγγελματισμό

Νωρίτερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε προαναγγείλει ότι η έρευνα θα δεξαχθεί «με διαφάνεια και επαγγελματισμό».

«Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», ανέφερε ο κ. ΚΙκίλιας στη δήλωσή του.