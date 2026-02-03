Το βίντεο στο TikTok που προκάλεσε αναστάτωση και η απάντηση της «Ορεινής Μέλισσας».

Μία διαφορετική ανάρτηση στο TikTok έκανε πριν από λίγες ημέρες, ο Χάρης Σταμάτης, γνωστός και ως «Ορεινή Μέλισσα» στα social media.

Ειδικότερα, εμφανίστηκε στην κάμερα του κινητού να κλαίει αναφερόμενος σε ορισμένα αρνητικά σχόλια που δέχεται στους προσωπικούς του λογαριασμούς, γεγονός που τον έχει επηρεάσει, καθώς, έχει δεχτεί και απειλές για τη ζωή του.

Στη δημοσίευση που έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο, όχι δεν μου αρέσει αυτός ο κόσμος. Μπορεί να μην το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά όχι δεν τον θέλω αυτόν τον κόσμο. Ήλπιζα να έχω γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο χωρίς κακούς ανθρώπους».

{https://www.tiktok.com/@orinimelissa/video/7602009437292760342}

Σε δεύτερο βίντεο, η «Ορεινή Μέλισσα», αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, αναφερόμενος στη κατάθλιψη και στις σκοτεινές σκέψεις που τον βάραιναν.

{https://www.tiktok.com/@orinimelissa/video/7602398049146801431}

Σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» τόσο για το βίντεο που προκάλεσε ανησυχία, όσο και για τα απειλητικά σχόλια που λαμβάνει.

«Ήταν μία δύσκολη περίοδος και είχα δεχτεί πολλά αρνητικά μηνύματα, όπως απειλές για τη ζωή μου, άσχημες βρισιές. Εγώ αυτό μπορεί να το βιώνω συχνά, αλλά έφτασα σε σημείο να σκέφτομαι ότι δεν ήθελα να πειράξω ποτέ κανέναν και σκέφτηκα «για ποιον λόγο να μου μιλάνε άσχημα;». Μέσα στα μηνύματά μου έχω πολλά απειλητικά, ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα ίσως.. Προσπαθώ να δώσω μία πιο χαρούμενη χροιά να το καλμάρω».

Σε άλλο σημείο μίλησε για την κατάθλιψη: «Στην Ευρυτανία μένω μόνο μου, ήμουν μελισσοκόμος και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια περισσότερο με τα social media… Όταν είχα πάει για σπουδές, αναγκάστηκα να αφήσω την αγροτική ζωή και εγκλωβίστηκα στην πόλη. Ένιωσα ότι δεν μπορούσε να μου συμβεί κάτι χειρότερο. Δεν μπόρεσα να βρω φίλους. Δεν θέλει κάποιος να σε κάνει παρέα όταν είσαι χάλια. Δεν είμαι διαγνωσμένος με κατάθλιψη. Είχα πολύ άσχημες σκέψεις, αλλά δεν θέλω να τις πω γιατί ήταν πολύ άσχημες, αλλά υπήρξαν στο μυαλό μου πιο παλιά».

«Κατά κύριο λόγο είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, αυτό στο βίντεο είναι το 0,01% από αυτό που είμαι, απλά πιστεύω ότι δεν είναι κακό να δείχνουμε τις πιο άσχημες στιγμές μας», κατέληξε ο Χάρης Σταμάτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5802wrqt8p?integrationId=40599y14juihe6ly}