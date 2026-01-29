Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει τα μέχρι στιγμής στοιχεία του προγράμματος και ενημερώνει πως «ξεκίνησε ήδη το νέο πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία, που αφορά 1,5 εκατ. συμπολίτες μας».

Έχεις δει αυτό το μήνυμα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα ακόμα ενημερωτικό βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το πρώτο, ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης των πιο διαδεδομένων νοσημάτων στη χώρα, όπως λέει ο ίδιος.

«5.100.000 εκατομμύρια είναι οι πολίτες που ήδη έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Θυμίζω το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» είναι το πρώτο, ολοκληρωμένο, εθνικό, πρόγραμμα πρόληψης στη χώρας μας. Και έχει έναν στόχο: τον έγκυρο εντοπισμό των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων στη χώρα μας» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός παραθέτει τα μέχρι στιγμής στοιχεία του προγράμματος. Όπως λέει χαρακτηριστικά «Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί:

- σχεδόν 950.000 μαστογραφίες,

- 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι,

- πάνω από 900.000 έλεγχοι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

- 2.500.000 εξετάσεις καρδιάς,

-ενώ πάνω από 4.000 πολίτες έχουν λάβει δωρεάν ιατρική βοήθεια για την παχυσαρκία.

»Μιλάμε αυτή τη στιγμή για 5 προγράμματα πρόληψης και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: ζωές που σώζονται» λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνεχίζει τονίζοντας πως «δεν σταματάμε εδώ. Ξεκίνησε ήδη το νέο πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία, που αφορά 1,5 εκατ. συμπολίτες μας. Όλες οι εξετάσεις είναι δωρεάν για όλους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Μπες στο proliptikes.gr διάλεξε τις προληπτικές εξετάσεις που θέλεις να κάνει και εκεί θα βρεις όλες τις οδηγίες που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει!».