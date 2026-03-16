Μελέτη δείχνει ότι ο ημερήσιως μέσος χρόνος μπροστά σε οθόνες είναι 41 λεπτά, με ορισμένα παιδιά να ξεπερνούν τις τρεις ώρες έκθεσης.

Tα τρία τέταρτα των εννιά μηνών βρεφών στην Αγγλία βρίσκονται καθημερινά μπροστά από οθόνες, με το 2% αυτών να ξεπερνά τις τρεις ώρες παρακολούθησης... ημερησίως, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (EPI). Ο μέσος όρος έκθεσης είναι τα 41 λεπτά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι γονείς διαφορετικών εισοδηματικών επιπέδων αφήνουν τα εννιά μηνών παιδιά τους να εκτίθενται σε οθόνες, ωστόσο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η έκθεση δεν αποκλείει απαραίτητα μια υγιή παιδική ηλικία.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αντί να «δαιμονοποιούν» τις οθόνες και να προσπαθούν να μειώσουν την έκθεση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να υποστηρίξουν τους γονείς να χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές για να ενισχύσουν την ανάπτυξη του παιδιού και τη σύνδεση γονέα-βρέφους.

Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε δεδομένα από 8.000 οικογένειες στην Αγγλία που συμμετείχαν στη μελέτη Children of the 2020s, εξέτασε τη συχνότητα και την ένταση της χρήσης οθονών σε βρέφη εννιά μηνών.

Διαπιστώθηκε ότι το 72% των βρεφών είχε κάποια μορφή έκθεσης σε οθόνες στην ηλικία των εννιά μηνών, ενώ λίγο πάνω από το ένα τέταρτο (28%) δεν είχε καθόλου.

Όσο περισσότερα αδέλφια είχε ένα βρέφος, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να παρακολουθεί οθόνες.

Τα βρέφη σε μονογονεϊκά νοικοκυριά παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 47 λεπτά ημερησίως, ενώ αυτά με δύο γονείς στο σπίτι 39 λεπτά. Οι διαφορές ανάλογα με την εκπαίδευση και το εισόδημα των γονέων δεν ήταν σημαντικές.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη σχέση μεταξύ χρήσης οθονών και άλλων δραστηριοτήτων και διαπίστωσαν ότι τα βρέφη της ομάδας που ήταν μπροστά από οθόνες πάνω από τρεις ώρες είχαν σημαντικά λιγότερες εμπειρίες δραστηριοτήτων ανάπτυξης, όπως το διάβασμα, το τραγούδι ή οι εκδρομές.

Με πληροφορίες από Guardian