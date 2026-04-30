Η στρατηγική της Xiaomi, με γνώμονα τις θεμελιώδεις βασικές τεχνολογίες της, είναι η συνεπής ενσωμάτωση των αρχών ESG στις καθημερινές λειτουργίες του έξυπνου οικοσυστήματος "Human × Car × Home". Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την πρωτοποριακή τεχνολογία της Xiaomi, στην αξιόπιστη διακυβέρνηση, την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη δέσμευσή της να παρέχει “πράσινα”, ανθεκτικά στο κλίμα προϊόντα για την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας.

Πρωτοποριακή τεχνολογία και αξιόπιστη διακυβέρνηση

Η Xiaomi παραμένει προσηλωμένη στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο των τεχνολογικών καινοτομιών και της στρατηγικής premiumization του Ομίλου. Οι ετήσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2025 ανήλθαν σε 33,1 δισεκατομμύρια RMB. Το προσωπικό έρευνας και ανάπτυξης, αριθμώντας 25.457 άτομα, αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η Xiaomi έχει δημιουργήσει έναν πίνακα δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) με «βασικά μοντέλα + παράγωγα μοντέλα βασισμένα σε σενάρια» ("foundation models + scenario-based derivative models"), επιτυγχάνοντας τον τεχνολογικό στόχο των γενικών δυνατοτήτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει πιο ακριβή προσαρμογή ανά σενάριο. Οι δυνατότητες των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της έχουν οδηγήσει σε σημαντικές καινοτομίες και επιταχύνουν την ενδυνάμωση του έξυπνου οικοσυστήματος "Human × Car × Home".

Η Xiaomi παρουσίασε πρόσφατα τρία μεγάλα μοντέλα που ανέπτυξε η ίδια, σχεδιασμένα για την εποχή της ενεργητικής τεχνητής νοημοσύνης: το κορυφαίο βασικό μοντέλο Xiaomi MiMo-V2-Pro, το πολυτροπικό μεγάλο μοντέλο Xiaomi MiMo-V2-Omni και το μεγάλο μοντέλο ομιλίας Xiaomi MiMo-V2-TTS. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του, το Xiaomi MiMo-V2-Pro κατέλαβε την 1η θέση στον εβδομαδιαίο όγκο κλήσεων στο OpenRouter, μια παγκόσμια πλατφόρμα API, και κατατάχθηκε 8ο παγκοσμίως και 2ο στην Κίνα στον Δείκτη Ανάλυσης Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Analysis Intelligence Index).

Για να αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από το εξελισσόμενο παγκόσμιο ρυθμιστικό τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, η Xiaomi βασίζεται στις «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη ΤΝ» για να προτείνει την έννοια της «Αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης», διασφαλίζοντας ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της είναι δίκαια, χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστα. Υιοθετεί αξιόπιστες πρακτικές διακυβέρνησης αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη για την προστασία της ιδιωτικότητας, την ηθική και την ασφάλεια.

Ασφάλεια δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας

Η Xiaomi δεσμεύεται να δημιουργεί αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες σε τέσσερις κατηγορίες: ασφάλεια, ιδιωτικότητα, συμμόρφωση και διαφάνεια. Οι δυνατότητες και οι πρακτικές της για την προστασία της ιδιωτικής ζωής έχουν επικυρωθεί μέσω έγκυρων πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης ISO 27001 για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, η οποία καλύπτει το 100% των τεχνικών εγκαταστάσεων λειτουργίας της, και της πιστοποίησης ISO 27701 για Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας.

Για να ενισχύσει τα θεμέλια ασφάλειας εντός συσκευής και να προστατεύσει το απόρρητο και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των χρηστών, η Xiaomi έχει αναπτύξει το ασφαλές λειτουργικό σύστημα MiTEE, το οποίο λειτουργεί σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, ξεχωριστό από το κύριο σύστημα. Αυτό διασφαλίζει ότι τα βασικά περιουσιακά στοιχεία — όπως πρότυπα προσώπου, διαπιστευτήρια πληρωμών, διακριτικά λογαριασμών και ψηφιακά κλειδιά οχημάτων — δεν εγκαταλείπουν ποτέ τη συσκευή ούτε μεταφέρονται πέρα από το τερματικό.

Για την προστασία των δεδομένων μεταξύ συσκευών, η Xiaomi τηρεί αυστηρά τέσσερις βασικές αρχές: Authorization First, End-to-End & No Trace, Consistent Protection και Secure Link. Αυτές εξασφαλίζουν προστασία δεδομένων υψηλών προδιαγραφών σε σενάρια συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών συσκευών.

Για την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών όσον αφορά τα δεδομένα, η Xiaomi έχει τυποποιήσει το χρονικό πλαίσιο επεξεργασίας των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων (DSR) σε 15 ημέρες παγκοσμίως, το οποίο είναι σημαντικά ταχύτερο από την περίοδο ενός μήνα που απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ — με ποσοστό ανταπόκρισης 100%.

