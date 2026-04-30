Για επίθεση κατηγορεί τον influencer η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπέβαλε μήνυση εναντίον ενός ακροδεξιού πολιτικού αγωνιστή και influencer για φερόμενη επίθεση την Τετάρτη σε ένα καφέ στη Μαδρίτη.

Εκείνος ισχυρίζεται ότι την πλησίασε για να τη ρωτήσει για την υπόθεση διαφθοράς, για την οποία κατηγορείται. Ένα βίντεο selfie που δημοσίευσε ο ίδιος ο Βίτο Κουίλες τον δείχνει να πλησιάζει την Μπεγόνια Γκόμεθ, σε ένα καφέ και να την ακολουθεί στον δρόμο για να τη ρωτήσει για την υπόθεση. Εκεί δύο γυναίκες επιχειρούν να τον εμποδίσουν να την προσεγγίσει περισσότερο.

Η Γκόμεθ βρίσκεται υπό έρευνα για κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει συμβάσεις εργασίας. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παράβαση και ένας Ισπανός εισαγγελέας ζήτησε αυτόν τον μήνα από τον ανακριτή να κλείσει την υπόθεση, η οποία είχε κινηθεί από ακροδεξιές ομάδες.

Η συμπεριφορά του Κουίλες προς τη Γκόμεθ την Τετάρτη καταδικάστηκε έντονα τόσο από μέλη της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Ισπανίας όσο και από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η Εστέρ Μουνιόζ, εκπρόσωπος του PP, δήλωσε ότι ο Κουίλες είναι «επίσης θύμα», λόγω των ενεργειών των γυναικών που τον κρατούσαν μακριά από την Γκόμεθ, και ότι «κατανοεί ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις» στην σύζυγο του πρωθυπουργού.

Η υπόθεσή της είναι μία από τις πολλές κατηγορίες για διαφθορά που πλησιάζουν ή βρίσκονται ήδη σε δίκη και καταδιώκουν τον Σάντσεθ, έναν από τους λίγους εναπομείναντες αριστερούς ηγέτες της Ευρώπης. Αυτή την εβδομάδα, μάρτυρες καταθέτουν σε μια υπόθεση εναντίον του πρώην υπουργού Μεταφορών του στο δικαστήριο.

Ο Βίκτορ Αλντάμα, μάρτυρας σε μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται ο πρώην υπουργός Χοσέ Λουίς Άμπαλος, δήλωσε στο δικαστήριο την Τετάρτη ότι ο Σάντσεθ γνώριζε για τις μίζες στο σοσιαλιστικό του κόμμα, το PSOE.

Εκπρόσωπος του PSOE χαρακτήρισε την κατάθεση του Άλνταμα ψέμα και δήλωσε ότι σχεδιάζει να φέρει τα συκοφαντικά του σχόλια στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Με πληροφορίες του Reuters