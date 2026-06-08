Η ειρήνη δεν είναι απλώς μια πολιτική φιλοδοξία, αλλά μια πραγματική ηθική ανάγκη, είπε από το βήμα του ισπανικού κοινοβουλίου ο πάπας Λέων.

Η πρώτη ομιλία ποντίφικα στο ισπανικό κοινοβούλιο, αυτή του πάπα Λέοντα του ΙΔ΄ τη Δευτέρα ήταν μία έκκληση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μία έκκληση για μεγαλύτερη υπεράσπιση και ενσωμάτωση των μεταναστών.

Παράλληλα, η ιστορική ομιλία του πάπα ήταν ένα δριμύ κατηγορώ στις ακροδεξιές πολιτικές. Ο ποντίφικας απευθύνθηκε στο ισπανικό κοινοβούλιο κατά την τρίτη ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία όπου μίλησε ανοιχτά κατά των απόψεων του ακροδεξιού Vox, που ανεβαίνει ωστόσο σταθερά στις δημοσκοπήσεις διεξάγοντας παράλληλα εκστρατεία με αντιμεταναστευτική πλατφόρμα αλλά και του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP).

«Ο κόσμος βιώνει μια βαθιά πνευματική και πολιτιστική κρίση, η οποία εκδηλώνεται με πολλαπλές μορφές βίας, πόλωσης και αμοιβαίας δυσπιστίας», είπε στην ομιλία του ο ποντίφικας. «Δεδομένου αυτού του πλαισίου, η ειρήνη δεν είναι απλώς μια πολιτική φιλοδοξία, αλλά μια πραγματική ηθική ανάγκη» σημείωσε σε μία καθηλωτική ομιλία.

Απευθυνόμενος στους πολιτικούς στην αίθουσα της ισπανικής Βουλής, ο πάπας είπε πως η αναζήτηση της ειρήνης απαιτεί «διπλωματικό θάρρος, ηθική ευθύνη» και αποφασιστικότητα για την επίλυση προβλημάτων, μέσω του διεθνούς δικαίου, αντί να καταφεύγει στην «προσωρινή σιωπή» που επιτυγχάνεται με τα όπλα.

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«Γι' αυτό είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σε διάφορα μέρη του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ευρώπη, ο επανεξοπλισμός παρουσιάζεται για άλλη μια φορά ως μια σχεδόν αναπόφευκτη απάντηση στην ευθραυστότητα του διεθνούς τοπίου. Η αληθινή ασφάλεια, από την άλλη πλευρά, πηγάζει από τη δικαιοσύνη, τον διάλογο με υπομονή, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και μια πολιτική ικανή να θέσει ως προτεραιότητα τις ζωές των ανθρώπων έναντι των συμφερόντων που επωφελούνται από τον πόλεμο».

Ο πάπας έχει μιλήσει ανοιχτά για τον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράν τον οποίο χαρακτήρισε «άδικο» και στην ομιλία του στην Ισπανία, ενώ δεν έχει διστάσει να συγκρουστεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταχείριση των μεταναστών. Σημειώνεται επίσης, πως η επίσκεψή του στην Ισπανία έρχεται σε μια εποχή που η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αντιτίθεται σθεναρά στις ευρωπαϊκές τάσεις νομιμοποιώντας το καθεστώς περισσότερων από 500.000 παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

«Ηθικό καθήκον η προστασία των μεταναστών»

Ο πάπας Λέων δήλωσε μέσα στο ισπανικό κοινοβούλιο πως οι χώρες έχουν ηθικό καθήκον να αποδέχονται και να προστατεύουν τους μετανάστες. «Το τραγικό δράμα της μετανάστευσης, αμφισβητεί τη συνείδηση ​​των εθνών και το ηθικό θεμέλιο της διεθνούς τάξης. Πολλοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται, συχνά λόγω δραματικών συνθηκών, να εγκαταλείψουν τις κοινότητές τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, την ιστορία τους και τις διασυνδέσεις τους. Η παγκόσμια αρχή της ίσης αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων» παραβιάζεται όταν οι άνθρωποι υπόκεινται σε διακρίσεις «λόγω της εθνικής, εθνοτικής, θρησκευτικής ή γλωσσικής τους καταγωγής ή λόγω της οικονομικής ή κοινωνικής τους κατάστασης» δήλωσε με θάρρος ο πάπας.

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Από το βήμα της ισπανικής βουλής, ζήτησε τη δημιουργία «ασφαλών και νόμιμων οδών και πραγματικών δυνατοτήτων ένταξης» για τους μετανάστες και προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης και να εργαστεί ώστε να διασφαλίσει «ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του λόγω έλλειψης ειρήνης, ασφάλειας ή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, λόγω οικονομικών ανισοτήτων ή λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης».

Οι Ισπανοί χειροκρότησαν τον ποντίφικα για 7 λεπτά ενώ εκείνος νωρίτερα είχε υπενθυμίσει στο ακροατήριό του τη διδασκαλία της εκκλησίας για την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής.

«Η ανθρώπινη ζωή πρέπει να αναγνωρίζεται και να προστατεύεται από τη σύλληψή της μέχρι τον φυσικό θάνατο, σε κάθε περίσταση της ύπαρξής της. Όταν αυτή η βεβαιότητα επισκιάζεται, οι πιο ευάλωτοι γίνονται τα πρώτα θύματα και ο νόμος χάνει το βαθύτερό του νόημα: δηλαδή να υπηρετεί και να προστατεύει κάθε άνθρωπο. Επομένως, το ηθικό μεγαλείο ενός έθνους φαίνεται, πάνω απ' όλα, στην ικανότητά του να συνοδεύει, να προστατεύει και να αγαπά τις ζωές αυτές, που είναι πιο εύθραυστες».

«Η κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων απαιτεί μία απάντηση, που θα επικεντρώνεται στους ανθρώπους, θα αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες που τους αναγκάζουν να φύγουν και θα υπερβαίνει την απλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο πάπας Λέων και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο οι χώρες να προσφέρουν «ασφαλείς και νόμιμες οδούς, μια σεβαστή υποδοχή και πραγματικές δυνατότητες για ενσωμάτωση».

Συμπόρευση με την αριστερή κυβέρνηση του Σάντσεθ

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ισπανοί Καθολικοί στρέφονται προς τη δεξιά πλευρά του ιδεολογικού φάσματος, η εστίαση του πάπα στα βάσανα των μεταναστών τον τοποθετεί σε μεγαλύτερη πολιτική εγγύτητα με την αριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσεθ, η οποία αποτελείται από το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και την ακροαριστερή ομάδα Sumar, έχει αποφασίσει και βρίσκεται προς το παρόν σε διαδικασία χορήγησης ασύλου σε μισό εκατομμύριο μετανάστες.

Ο πάπας Λέων την Πέμπτη αναμένεται να ταξιδέψει στα Κανάρια νησιά, όπου μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό θα παραστεί σε ειδική τελετή μνήμης για τη ζωή των Αφρικανών μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να πλεύσουν προς το ισπανικό αρχιπέλαγος. Χιλιάδες μετανάστες αναχωρούν από χώρες της Δυτικής Αφρικής κάθε χρόνο με ρίσκο να διασχίσουν το επικίνδυνο πέρασμα του Ατλαντικού. Σύμφωνα με την ΜΚΟ Caminando Fronteras, μόνο πέρυσι, πάνω από 3.000 μετανάστες πέθαναν προσπαθώντας να φτάσουν στις ισπανικές ακτές.

Με πληροφορίες του Politico/Guardian