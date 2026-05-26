Νέα έκκληση για τους κατοίκους της Γάζας έκανε ο πάπας Λέων το βράδυ της Τρίτης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του στο Castel Gandolfo το βράδυ της Τρίτης, ο πάπας Λέων κάλεσε για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τον λαό της Γάζας, επιμένοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά «για όλους». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ακτιβιστές που εμπλέκονται στον παγκόσμιο στόλο Sumud με προορισμό τη Γάζα, μετά από αναφορές ότι κάποιοι είχαν δεθεί με χειροπέδες, ο πάπας είπε ότι «πρέπει να ανανεώσουμε την έκκλησή μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κάθε ατόμου.

Συνέχισε να θρηνεί για τα συνεχιζόμενα βάσανα των αμάχων στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, ο λαός της Γάζας εξακολουθεί να μην λαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια» και εξήγησε ότι αυτή η κατάσταση «προκαλεί διαμαρτυρίες» και μαζί τους επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετείχαν στον στολίσκο της ανθρώπινης βοήθειας.

«Θα ήθελα επίσης να ανανεώσω (τη δήλωση) όχι μόνο ως πρόσκληση, αλλά πραγματικά ως έκκληση», συνέχισε, προτρέποντας «όλες τις αρχές να συμβάλουν και να συνοδεύσουν τον λαό της Γάζας και να βοηθήσουν στην έναρξη της ανοικοδόμησης». «Ο λαός υποφέρει πραγματικά», είπε ο πάπας Λέων, και επανέλαβε ότι «ο λαός συνεχίζει να υποφέρει πολύ».

Ερωτηθείς τι σημαίνει όταν άοπλοι ακτιβιστές για την ειρήνη αντιμετωπίζονται με βία, ο πάπας Λέων προειδοποίησε για τον κίνδυνο τροφοδότησης περαιτέρω μίσους. «Προκαλούμε όλο και περισσότερο μίσος», είπε, προσθέτοντας ότι «η βία δεν βοηθάει. Από καμία πλευρά». Αντ' αυτού, τόνισε την ανάγκη «να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις» και «να επιδιώξουμε, μέσω του διαλόγου, την επίλυση προβλημάτων», πάντα «σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Ο πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον σύγχρονο πόλεμο, προειδοποιώντας για τις τεχνολογίες που αποστασιοποιούν τη λήψη αποφάσεων από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αναφερόμενος στις πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής στον Λίβανο, σημείωσε ότι σήμερα «ο πόλεμος διεξάγεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να σκέφτονται τις ανθρώπινες ζωές, οι οποίες είναι πραγματικά θύματα όλων αυτών».

Επανέλαβε την έκκλησή του για ειρήνη και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς το Βατικανό σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μετά τη δημοσίευση της πρόσφατης εγκυκλίου του, ο πάπας Λέων αποκάλυψε ότι ο διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας για την Προώθηση της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic. «Υπήρξε ένα είδος κοινής εργασίας», εξήγησε και η πρόσκληση έγινε χθες και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό: να συνεχιστεί ο διάλογος και να επιδιωχθεί πραγματικά μια αφοπλισμένη τεχνητή νοημοσύνη», κατέληξε.

Με πληροφορίες του Vatican News