Παρά την εκεχειρία, τα πλήγματα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας είναι καθημερινό φαινόμενο, με τραγικές συνέπειες.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε μία σκηνή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σήμερα δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα εξάχρονο κορίτσι και να τραυματιστούν άλλοι 17, μεταξύ αυτών παιδιά.

Υγειονομικοί ανέφεραν πως το ισραηλινό πλήγμα σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων οικογενειών στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιουνίς, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, προκάλεσε τον θάνατο της εξάχρονης Μεναταλάχ Αμπού Λίμπντα και μιας 31χρονης γυναίκας, της Χανάν Μαχμούντ.

Την επίθεση πραγματοποίησαν δύο ελικόπτερα, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Εκπρόσωποι των IDF, μιλώντας στο Reuters, τόνισαν πως έπληξαν μαχητές στην περιοχή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Συγγενείς θυμάτων έφθασαν στο νοσοκομείο για αποχαιρετίσουν το παιδί. Οικείοι του νεκρού κοριτσιού έκλαιγαν δίπλα στη σορό του που είχαν τυλίξει σε ένα λευκό σεντόνι. «Αυτό το κοριτσάκι, ένα μικρό πουλάκι από τα πουλιά του παραδείσου, έπαιζε στην πόρτα του σπιτιού της», δήλωσε η γιαγιά της 6χρονης, Σοχέιρ Αμπού Λιμπντά.

Περίπου 900 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του περασμένου Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία από αξιωματούχους στη Γάζα, που δεν διαχωρίζουν τους μαχητές από τους αμάχους. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

«Δεν υπάρχει καμία εκεχειρία, απολύτως τίποτα. Εξαπατούν απλά τους ανθρώπους, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο», δήλωσε ο Χάντερ Αμπού Λίμπντα, ένας συγγενής του νεκρού κοριτσιού, κατά τη διάρκεια της κηδείας του.

Αργότερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε τον Μοχάμαντ Αμπού Μαλούχ, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σε μια αεροπορική επιδρομή χθες, προσθέτοντας πως ήταν ένα σημαντικό μέλος του τομέα παραγωγής όπλων της οργάνωσης. Ανέφερε πως ο Αμπού Μαλούχ βοηθούσε στην παραγωγή όπλων που απειλούσαν τις δυνάμεις του που επιχειρούν στον θύλακα και πέραν αυτού, μεταξύ άλλων αμάχους εντός του Ισραήλ.

Προς το παρόν, η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Χθες, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί είπαν πως ο Αμπού Μαλούχ, η σύζυγός του και το 6 μηνών παιδί τους σκοτώθηκαν σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον του διαμερίσματός τους στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες ΑΠΕ / Reuters