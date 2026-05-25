Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας συνολικά να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%.

Πάνω από 900 άνθρωποι εκτιμάται πως μολύνθηκαν από τον ιό Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, στο Κονγκό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Καθώς οι προσπάθειες επιτήρησης ενισχύονται στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα μέχρι σήμερα, από τα οποία 101 έχουν επιβεβαιωθεί» με εργαστηριακές εξετάσεις, συνόψισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, χωρίς να αναφερθεί στον αριθμό των θανάτων.

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας.

Η χώρα κήρυξε τη 15η Μαΐου επιδημία Έμπολα, αποδιδόμενη στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό - για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια, ούτε θεραπείες, και παρουσιάζει δείκτη θνητότητας που φθάνει ως και το 50%.

Ο ΠΟΥ αντιδρώντας με τη σειρά του κήρυξε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως χθες Κυριακή η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα δέκα αφρικανικές χώρες, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντας, να πληγούν από τον ιό Έμπολα.

«Έχουμε δέκα χώρες σε κίνδυνο» να πληγούν, είπε ο πρόεδρος της Africa CDC, Ζαν Κασεγιά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αυτές οι χώρες είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια.