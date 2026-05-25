Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 5% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφτεί συμφωνία των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,14%, στα 98,22 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατά 5,21%, στα 91,57 δολάρια.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ