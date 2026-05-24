Η ανάρτησή του έρχεται εν μέσω έντονης κριτικής από πολιτικούς αντιπάλους για αναφορές ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νέα δημόσια παρέμβαση για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τη στρατηγική της κυβέρνησής του απέναντι στην αυξανόμενη πολιτική κριτική γύρω από το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με την Τεχεράνη θα είναι «καλή και σωστή», τονίζοντας ότι δεν θα μοιάζει με τη συμφωνία της εποχής Ομπάμα.

«Αν κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά μετρητών και μια σαφή και ανοιχτή πορεία προς ένα πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η νέα προσέγγιση της Ουάσινγκτον είναι «ακριβώς το αντίθετο», αν και παραδέχθηκε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Κανείς δεν την έχει δει ή δεν ξέρει τι είναι. Δεν έχει καν διαπραγματευτεί πλήρως ακόμα», έγραψε, καλώντας παράλληλα τους υποστηρικτές του να «μην ακούν τους ηττημένους», όπως αποκάλεσε τους επικριτές της διαπραγμάτευσης.

Πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς αντίπαλοί του εκφράζουν ανησυχίες ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν επαρκείς δεσμεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι επικριτές της κυβέρνησης ζητούν σαφείς εγγυήσεις για τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου και αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενίσχυσης των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον ηγέτη που δεν πρόκειται να επαναλάβει τα λάθη προηγούμενων κυβερνήσεων.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται ένα πιθανό «μνημόνιο κατανόησης», το οποίο αναμένεται να καθορίσει τον οδικό χάρτη για τη σταδιακή επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Παρότι οι δύο πλευρές εμφανίζονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν αναμένεται οριστική κατάληξη άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπό διαμόρφωση σχέδιο προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και χαλάρωση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα διατηρήσει αυξημένο έλεγχο στη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σημαντικό αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ουάσιγκτον ζητά σαφείς δεσμεύσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου και στη διαχείριση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού.

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την επίσημη ενεργοποίηση του μνημονίου και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ζητά την αποδέσμευση σημαντικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και τη σταδιακή άρση των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία του.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένουν επίσης το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο, όπου συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Αβέβαιο το τελικό αποτέλεσμα

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ αμερικανικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν αναμένεται άμεση υπογραφή συμφωνίας.

Το κατά πόσο το υφιστάμενο προσχέδιο θα μετατραπεί σε τελική συμφωνία παραμένει ανοιχτό, με κρίσιμα ζητήματα όπως οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα και η περιφερειακή ασφάλεια να εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.