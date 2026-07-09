Μετά την αστάθεια με τον καιρό σήμερα, ο καιρός από αύριο θα βελτιωθεί και και κυρίως την Κυριακή ο υδράργυρος θα «φλερτάρει» με τους 40 βαθμούς.

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς φεύγει η αστάθεια και πέφτουν οι άνεμοι. Μάλιστα, η χώρα θα «φλερτάρει» με μίνι καύσωνα εξπρές καθώς την Κυριακή η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την «καλοκαιρινή» αλλαγή του καιρού μίλησαν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Όλγα Παπαβγούλη.

«Φλέρτ με τους 40 βαθμούς»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης από αύριο Παρασκευή, αλλά μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου . Αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, κοντά στην Κυριακή με Δευτέρα, θα φλερτάρουμε τοπικά κοντά στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Από εκεί και μετά πολλές θα είναι οι ώρες ηλιοφάνειας, δεν θα απουσιάζει όμως και η αστάθεια κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Θα έχουμε μπροστά μας έναν άκρως καλοκαιρινό καιρό, ο οποίος όμως χρειάζεται προσοχή στο θέμα των ανέμων, τα οποία ναι μεν θα δροσίσουν περιοχές του Αιγαίου, ταυτόχρονα όμως αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αρκετή ζέστη, φυσιολογική όμως περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται οτι θα οδηγηθούμε περίπου μέχρι και τις 20 Ιουλίου, χωρίς να έχουμε κάποιον ακραίο καύσωνα να φθάνει στη χώρα μας.

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«Περαιτέρω άνοδος την Κυριακή»

Με την σειρά της η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη ανέφερε πως μετά την αστάθεια που θα φέρει βροχές ακόμα και στην Αττική, ο καιρός βελτιώνεται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πέσουν γεγονός που θα ευνοήσει την άνοδο της θερμοκρασία.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι από αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στις 35-36 βαθμούς ενώ την Κυριακή θα υπάρξει περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασία η οποία τοπικά θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Όπως είπε η Όλγα Παπαβγούλη οι περιοχές που θα συγκεντρώσουν περισσόερη ζέστη θα είναι κυρίως αυτές που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και μακριά από θάλασσες, όπως πχ περιοχές της Θεσσαλίας.

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