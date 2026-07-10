Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες παγκοσμίως, με την Ευρώπη να είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά στο Λος Γκαγιάρδος, στη νοτιοανατολική επαρχία της Αλμερία, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, την ώρα που ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες γύρω στους 40°C προκαλεί δασικές φωτιές σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη.

Κάποια από τα θύματα στην Ανδαλουσία εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν κυκλωθεί από τις φλόγες, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, με το πύρινο μέτωπο να επεκτείνεται γρήγορα σε κοντινή δασική έκταση.

Εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με μεγάλα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

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«Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Λος Γκαγιάρδος αυξήθηκε σε 12 μετά την επιβεβαίωση έξι ακόμη θανάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

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Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Χουάνμα Μορένο έκανε λόγο για «τραγωδία». «Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συγκλονισμένοι από τη θλίψη», έγραφε στο X μετά την ανακοίνωση του αρχικού απολογισμού των έξι νεκρών.

Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε έναν οικισμό που ονομάζεται Μπεντάρ. Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εισπνοή καπνού και ένα άλλο που υπέστη εγκαύματα. Σε τέσσερα άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο για ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα που προκλήθηκαν από τον πυκνό καπνό.

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Η πυρκαγιά οδήγησε επίσης σε κλείσιμο δρόμων, ενώ 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Ισπανία θα αναπτύξει φέτος τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης θερινών πυρκαγιών στην ιστορία της.

Τον Ιούνιο, η Ισπανία κατέγραψε τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο θερμοκρασίας από το 1950, καθώς και ημέρες όπου σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. Σε ορισμένα μέρη της χώρας προβλέπονταν θερμοκρασίες έως και 42°C.

Πέρυσι, έκταση-ρεκόρ 3.930.000 στρεμμάτων κάηκε στην Ισπανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), μέγεθος υπερτετραπλάσιο από τον ισπανικό μέσο όρο για την περίοδο μεταξύ 2006 και 2024.

Δασική πυρκαγιά κοντά στη Λα Φαρ (La Fare), στη νότια Γαλλία (2/7/2026)

10 εκατ. στρέμματα έγιναν στάχτη σε ένα χρόνο

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες παγκοσμίως, και η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος, καθώς θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus. Αυτό προκαλεί αυξημένους θερινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στα αποθέματα νερού της Ευρώπης και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές.

Η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη περίοδος δασικών πυρκαγιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 2006, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια (10.000.000 στρέμματα) - έκταση που ισοDynamic με περίπου το μισό μέγεθος της Ουαλίας - να παραδίδονται στις φλόγες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η επιδείνωση της περιόδου των πυρκαγιών στη Μεσόγειο συνδέθηκε άμεσα με την κλιματική αλλαγή σε μια ξεχωριστή μελέτη της ομάδας World Weather Attribution στο Imperial College του Λονδίνου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιο συχνές και σοβαρές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πιθανό να συνεχιστούν και στο μέλλον.