Επικαιροποιούνται επιμέρους στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να μεταβάλλεται ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός, ο οποίος παραμένει στα 45 εκατ. ευρώ.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιείται η εγκριτική απόφαση για τη στρατηγική επένδυση της Metlen στη Νέα Ιωνία Βόλου, αυξάνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου από 46 εκατ. ευρώ σε 48,42 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επικαιροποιούνται επιμέρους στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να μεταβάλλεται ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός, ο οποίος παραμένει στα 45 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αφορά την επέκταση της δυναμικότητας του βιομηχανικού συγκροτήματος ειδικών προηγμένων μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας στον Βόλο, έργο που έχει χαρακτηριστεί ως Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας στο πλαίσιο του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει εργασίες στις υφιστάμενες και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας, ιδιοκατασκευές συναρμολόγησης και συγκόλλησης, προμήθεια νέων μηχανουργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης νέου προσωπικού. Από το συνολικό κόστος των 48,42 εκατ. ευρώ, τα 45 εκατ. ευρώ αφορούν επιλέξιμες δαπάνες, ενώ οι μη επιλέξιμες διαμορφώνονται σε περίπου 3,42 εκατ. ευρώ.

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης παραμένει αμετάβλητο ως προς τη δημόσια ενίσχυση, με επιχορήγηση ύψους 18 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 37,18% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ τα υπόλοιπα 30,42 εκατ. ευρώ ή το 62,82% θα καλυφθούν με ίδια συμμετοχή της εταιρείας.

Η απόφαση διατηρεί, επίσης, τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, προβλέποντας ότι οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα πρότυπα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB).

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Παράλληλα, τροποποιείται η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, η οποία πλέον θα καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για τις στρατηγικές επενδύσεις και όχι με συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών, προβλέπεται ανάκληση του χαρακτηρισμού της επένδυσης και επιστροφή των ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.