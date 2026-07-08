Το ISO 37009 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση μηχανισμών διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς.

Τη βεβαίωση συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 37009:2025 (Conflict of Interest in Organizations) έλαβε η Metlen από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθιστάμενη η πρώτη ελληνική εταιρεία που συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ σε διεθνές επίπεδο τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διάκριση ενισχύει το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας.

Το ISO 37009 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση μηχανισμών διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς.

Η επιθεώρηση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιβεβαίωσε ότι η Metlen εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, ενσωματώνοντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Η απονομή της βεβαίωσης πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ο Compliance Director and DPO της Metlen, Σοφοκλής Καραπιδάκης, δήλωσε ότι η συμμόρφωση με το ISO 37009 αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, επισημαίνοντας ότι το νέο πρότυπο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Από την πλευρά της TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο Director Business Unit Certification, Θωμάς Αραπογιάννης, χαρακτήρισε την έκδοση του ISO 37009 ως ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρική διακυβέρνηση, σημειώνοντας ότι η πρώτη εφαρμογή του από ελληνική εταιρεία, και συγκεκριμένα από τη Metlen, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επιχειρηματική κοινότητα.

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Με τη νέα αυτή βεβαίωση, η Metlen διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των πιστοποιήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης που διαθέτει, ενισχύοντας περαιτέρω το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας που εφαρμόζει.