Η Metlen διευκρίνισε ότι κατά την έναρξη του προγράμματος δεν κατέχει προνομιακή πληροφορία και δεν βρίσκεται σε περίοδο απαγόρευσης συναλλαγών

Σε εφαρμογή θέτει η Metlen Energy & Metals νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας έως 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία της στη διαχείριση κεφαλαίου και στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα, 23 Ιουνίου 2026, και προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2031, υπό την προϋπόθεση της ανανέωσης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσω επιμέρους φάσεων, με τις αγορές μετοχών να διενεργούνται από τις Citigroup και Piraeus Securities στο London Stock Exchange και στο Euronext Athens αντίστοιχα.

Με βάση την εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Μαΐου 2026, η εισηγμένη έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει έως 14,3 εκατομμύρια ίδιες μετοχές πριν από τη λήξη της τρέχουσας έγκρισης. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη διοίκηση της εταιρείας και σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα μπορούν είτε να διατηρηθούν ως ίδιες μετοχές είτε να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών προς εργαζομένους και στελέχη. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για κάθε συναλλαγή εντός επτά χρηματιστηριακών ημερών από την εκτέλεσή της, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Η Metlen διευκρίνισε ότι κατά την έναρξη του προγράμματος δεν κατέχει προνομιακή πληροφορία και δεν βρίσκεται σε περίοδο απαγόρευσης συναλλαγών. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το πρόγραμμα, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς.