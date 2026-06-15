Η METLEN έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, λειτουργώντας ως intergrated developer καθώς και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M).

Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υλοποιεί για την Elgin, μία εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, νέα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη τη χώρα, συνολικής ισχύος 112,5MW.

Τα έργα αυτά αναδεικνύουν τη δέσμευση και των δύο εταιρειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη στήριξη των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για καθαρή ενέργεια.

Το έργο Thorpe ισχύος 61,9MW στο Staffordshire και το φωτοβολταϊκό πάρκο Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2MW, αποτελούν τις νεότερες προσθήκες στη συνεργασία, μετά το φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr ισχύος 24,5MW στην Ουαλία, το οποίο είχε ανακοινωθεί.

Η METLEN έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, λειτουργώντας ως intergrated developer καθώς και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M).

Όταν τεθούν σε λειτουργία, τα τρία έργα αναμένεται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ θα συμβάλουν στην αποφυγή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.

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Η METLEN δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από δέκα χρόνια, υλοποιώντας έργα ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας και έργα αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών έργων, με συνέπεια ως προς τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή κατασκευάζει περίπου 90 έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, συνολικής ισχύος άνω των 2 GW εγκατεστημένης ηλιακής ενέργειας, περισσότερης από 1 GWh αποθήκευσης μέσω μπαταριών, καθώς και υβριδικά έργα ηλιακής ενέργειας/αποθήκευσης ισχύος 137MW/391MWh.

Σε αυτά περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο Cleve Hill ισχύος 373MW στο Κεντ —το μεγαλύτερο κατά την ολοκλήρωσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο— καθώς και το Longfield Solar Farm ισχύος 400MW, ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα.