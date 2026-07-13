Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τη μεταλλουργία και την παραγωγή και επεξεργασία αλουμινίου.

Η Metlen εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επενδύσεων στο Καζακστάν, διευρύνοντας τη στρατηγική της παρουσία στις κρίσιμες πρώτες ύλες και στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου.

Η ελληνική βιομηχανία πραγματοποίησε επιχειρηματική αποστολή υψηλού επιπέδου στην Αστάνα, όπου είχε επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των αρμόδιων επενδυτικών φορέων, διερευνώντας ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς της μεταλλουργίας, της εξόρυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την κρατική επενδυτική υπηρεσία KAZAKH INVEST, στελέχη της Metlen συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, Alibek Kuantyrov, καθώς και με τον πρέσβη της χώρας στην Ελλάδα, Timur Sultangozhin. Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τη μεταλλουργία και την παραγωγή και επεξεργασία αλουμινίου.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Metlen για ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές των κρίσιμων μετάλλων, τα οποία θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση, την ηλεκτροκίνηση και τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Ο όμιλος, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες, αναζητά νέες πηγές πρώτων υλών και ευκαιρίες καθετοποίησης της παραγωγής.

Το Καζακστάν αποτελεί σημαντικό προορισμό για τέτοιου είδους επενδύσεις, καθώς διαθέτει πλούσια κοιτάσματα μεταλλευμάτων και συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών παραγωγών κρίσιμων πρώτων υλών διεθνώς. Παράλληλα, η χώρα επιδιώκει να προσελκύσει μεγάλους διεθνείς βιομηχανικούς ομίλους για έργα εξόρυξης, επεξεργασίας και μεταποίησης.

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Η KAZAKH INVEST γνωστοποίησε ότι υποστηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της Metlen και τη διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη χώρα. Οι επαφές αντανακλούν, παράλληλα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον ευρωπαϊκών βιομηχανιών για το Καζακστάν, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της σε κρίσιμες πρώτες ύλες και να περιορίσει την εξάρτησή της από παραδοσιακές αγορές