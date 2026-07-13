Μήνες εκπτώσεων ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 2026.

Σημαντικές μειώσεις τιμών ξεκίνησαν από σήμερα τα καταστήματα καθώς έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις 2026.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου ενώ μία Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλασή στις 19 Ιουλίου.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι ισχύει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για τις θερινές εκπτώσεις

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

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Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.