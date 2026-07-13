Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν κατατεθεί 144.060 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε συνολικές οφειλές 56,92 δισ. ευρώ.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τον εξωδικαστικό μηχανισμό καταγράφουν τα στοιχεία του Ιουνίου 2026, με τις νέες αιτήσεις να φτάνουν σε υψηλό εξαμήνου. Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα των αριθμών αναδεικνύονται και οι σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη διαδικασία, καθώς μόνο ένα μέρος των αιτήσεων καταλήγει τελικά σε επιτυχή ρύθμιση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χρέους αφορά πολύ μεγάλες οφειλές και επιχειρηματικά ανοίγματα.

Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν κατατεθεί 144.060 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε συνολικές οφειλές 56,92 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 6.129 νέες αιτήσεις, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου, ενώ οι οριστικές υποβολές ανήλθαν στις 3.356. Παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των αιτήσεων, μόλις 16.920 βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικός αριθμός υποθέσεων εξακολουθεί να μην ολοκληρώνεται γρήγορα.

Ρεκόρ νέων αιτήσεων, αλλά λίγες φτάνουν στο τέλος

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα των επιτυχών ρυθμίσεων. Από τις 144.060 αιτήσεις, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 64.406 ρυθμίσεις, δηλαδή λιγότερες από τις μισές αιτήσεις που έχουν εισέλθει στο σύστημα, ενώ άλλες 5.150 βρίσκονται ακόμη σε αναμονή καταβολής της πρώτης δόσης για να οριστικοποιηθούν. Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 458,58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 554 βασίστηκαν στις νέες διατάξεις του Ν. 5193/2025.

Ο μηχανισμός αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρηματικές οφειλές

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο εξωδικαστικός εξακολουθεί να αφορά κυρίως μεγάλες οφειλές. Το 59% του συνολικού χρέους που βρίσκεται στον μηχανισμό, δηλαδή περίπου 33,4 δισ. ευρώ, προέρχεται από οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ το 74% των συνολικών υποχρεώσεων αφορά χρηματοδοτικούς φορείς και όχι το Δημόσιο. Παράλληλα, το 59,36% των οφειλών αφορά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο μηχανισμός χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες και επιχειρήσεις και λιγότερο από ιδιώτες χωρίς επιχειρηματική ιδιότητα.

Γιατί απορρίπτονται πολλές προτάσεις ρύθμισης

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, παρά τη σχετικά υψηλή μέση εγκρισιμότητα των αιτήσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς (78%), ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των προτάσεων δεν καταλήγει σε συμφωνία. Οι ίδιοι οι οφειλέτες απορρίπτουν το 20% των πολυμερών προτάσεων και το 16% των διμερών, ενώ οι χρηματοδοτικοί φορείς απορρίπτουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων επικαλούμενοι κυρίως την ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της προτεινόμενης ρύθμισης, λόγος που αφορά το 30,5% των απορριφθεισών οφειλών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έως 25 χρόνια αποπληρωμής και διαγραφές 28%

Θετικά στοιχεία καταγράφονται ως προς τους όρους των ρυθμίσεων. Η μέση διάρκεια αποπληρωμής φτάνει τα 16 έτη για οφειλές προς το Δημόσιο και τα 15,7 έτη για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ στα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνεται στα 25 έτη. Παράλληλα, το μέσο ποσοστό διαγραφής ανέρχεται σε 28,4% για τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, με συνολικές διαγραφές 6,35 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι στις περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται συμφωνία, οι όροι είναι συχνά ουσιαστικοί.