Το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι ισχυρισμοί του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ Χ. Βίννη.

Η 20η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που συνεχίζει σήμερα την εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών χαρακτηρίζεται από τον μεγαλύτερο από την έναρξη της δίκης αριθμό παρόντων κατηγορουμένων.

Παρόντες στο εδώλιο σήμερα είναι οκτώ κατηγορούμενοι και συγκεκριμένα οι, Δημήτρης Νικολάου, πρώην επιθεωρητής διοίκησης ΟΣΕ Λάρισας, Ιωάννης Παληοθοδωρος, πρώην διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, Ζαχαρίας Στουρνάρας, πρώην διευθυντής Συντήρησης Δικτύου Σπύρος Πατέρας, πρώην πρόεδρος ΟΣΕ, Απόστολος Τσακίρης, πρώην Επιβλέπων Μηχανικός ΕΡΓΟΣΕ, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, πρώην προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ, Παύλος Κουζής, πρώην Επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Διονέλλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ.

Στο πλαίσιο της σημερινής δικάσιμου το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι ισχυρισμοί του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ Χ. Βίννη.

Ο κ. Μυλωνόπουλος υπέβαλε το αίτημα να ανασταλεί η διαδικασία της δίκης ή να σταλεί προδικαστικό αίτημα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για το αν είναι συμβατός με το ενωσιακό δίκαιο ο διαχωρισμός των δικογραφιών για την ίδια υπόθεση.

«Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει κινηθεί μια δίωξη που δεν έχει αποσταλεί στο μόνιμο τμήμα. Υπάρχει κίνδυνος διπλών διαδικασιών και διπλών αποφάσεων. Υπάρχει για παράδειγμα κίνδυνος να αθωωθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εδώ να συνεχίσει να διώκεται και να κριθεί ένοχος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί να θυμίσουμε στην προηγούμενη συνεδρίαση αντίστοιχο αίτημα του συνηγόρου του πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ, του κ. Θέμη Σοφού για προδικαστικό αίτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

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Επίσης έθεσε θέμα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος διότι, συντάχθηκε, όπως είπε μεταξύ άλλων, υπό καθεστώς ακραίου παρεμβατισμού στη δημόσια σφαίρα, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα ΜΜΕ. Ζήτησε δε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη και η όλη διαδικασία.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούν, η παρέμβαση της Προέδρου της έδρας σε σημείο της τοποθέτησης του κ. Μυλωνόπουλου και η αντίδραση μητέρας θύματος.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της έδρας, αναφερόμενη στο αίτημα αναστολής της διαδικασίας επεσήμανε, «εσείς δεν είστε εδώ με βάση το άρθρο 59, είστε σε άλλη διάταξη».

Επίσης όταν ο κ. Μυλωνόπουλος αναφέρθηκε στις «παρεμβάσεις των ΜΜΕ », κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας των κατηγορουμένων, μητέρα θύματος φώναξε εντός της αίθουσας, «σας πειράζουν οι παρεμβάσεις των

ΜΜΕ και δεν σας πειράζουν οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού! Αυτός δεν παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας;».

Αξιοσημείωτη η απάντηση του κ. Μυλωνόπουλου στην μητέρα, λέγοντας:

«Ακόμα χειρότερο διότι ο πρωθυπουργός ζητά από τον εισαγγελέα Αρείου πάγου -δεν ξέρω βέβαια αν αληθεύει - να ελέγξει την αιτιώδη σχέση του δυστυχήματος με τη σύμβαση 717».

Οι δύο σταθμάρχες

Ακολούθησε η τοποθέτηση του δικηγόρου κ. Νάνου, που υπερασπίζεται τους κατηγορουμένους σταθμάρχες, Παυλόπουλο και Χαμηλό.

Οι δύο, δήλωσαν διά του συνηγόρου τους αθώοι, ενώ ο κ. Νάνος επεσήμανε ότι ο κ. Παυλόπουλος αναχώρησε κανονικά από το πόστο του με τη λήξη της βάρδιας του, αφού παρέδωσε στον μοιραίο σταθμάρχη. Για τον κ.

Χαμηλό επεσήμανε ότι εργαζόταν ως συμβασιούχος στον ΟΣΕ και έπρεπε αυστηρά να τηρεί οκτάωρη εργασία, κάτι που έπραξε και το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.