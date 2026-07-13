Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στο εμπρησμό της Marfin δεκαέξι χρόνια πριν.

Στη σύλληψη μιας 46χρονης, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη συμμετοχή της στη θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, προχώρησαν οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, σε εκτέλεση σχετικής ερυθράς αγγελίας της Interpol.

Σημειώνεται πως μόλις έγιναν γνωστές οι συλλήψεις των δύο 42χρονων συγκατηγορούμενών της, η κατηγορούμενη είχε επικοινωνήσει με δική της πρωτοβουλία με την Ελληνική Αστυνομία, υποστηρίζοντας την αθωότητά της. Η γυναίκα ξεκαθάρισε πως δεν είναι φυγόδικη και πως επιθυμεί να γυρίσει άμεσα στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις.

Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία έξι χρόνια ζει στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, είχε μάλιστα ενημερώσει για την πρόθεσή της να επιστρέψει και τη συνήγορό της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Παρ' όλα αυτά, η ενεργοποίηση της διεθνούς αναζήτησης οδήγησε στον εντοπισμό και την κράτησή της στη Βρετανία. Το επόμενο βήμα είναι η κίνηση των νομικών διαδικασιών για την έκδοσή της στις ελληνικές δικαστικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με μια έκθεση ανάλυσης και σύγκρισης με παλαιότερα στοιχεία, που συνέταξε το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, «δένουν» τους τρείς κατηγορούμενους με τον εμπρηστό του υποκαταστήματος της Marfin.

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Όπως λένε αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιεχόμενο της έκθεσης παρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς τους παρουσιάζει «χωρίς τις κουκούλες».

«Η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση», απαντά η δικηγόρος των κατηγορούμενων Άννυ Παπαρρούσου: «Ακόμη δεν έχω τη δικογραφία, αλλά από οτι γνωρίζω από τις δημοσιογραφικές διαρροές καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα και είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση [...] Μετά τον ανακριτή θα πάρουμε τη δικογραφία. Από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία απλά θα καταρριφθεί».

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