«Αν ένα άτομο άνω των 70 ετών περπατάει τέσσερις με έξι ημέρες την εβδομάδα, αποκομίζει ήδη τεράστια οφέλη», σημειώνει ο προπονητής Ραφαέλ Ιδάλγο.

Ο γυμναστής Ραφαέλ Ιδάλγο αμφισβητεί τον καθιστικό τρόπο ζωής στην τρίτη ηλικία και προτείνει «εύκολες» ρουτίνες για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και τη μείωση του κινδύνου πτώσεων. Όπως διαβεβαιώνει, «αν ένα άτομο άνω των 70 ετών περπατάει 20 λεπτά την ημέρα, αποκομίζει ήδη οφέλη».

Η μετάβαση στο στάδιο της συνταξιοδότησης φέρνει συχνά μαζί της μια έντονη μείωση στα επίπεδα της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας. Πολλοί ηλικιωμένοι εγκαταλείπουν την κίνηση για να δώσουν προτεραιότητα σε καθιστικές δραστηριότητες μέσα στο σπίτι, μια συνήθεια που ο ισπανός προπονητής χαρακτηρίζει θεμελιώδες λάθος. Όπως εξηγεί ο ειδικός, το κλειδί για τα γηρατειά με υγεία δεν βρίσκεται στις ακραίες προσπάθειες, αλλά στη σταθερότητα απλών και βιώσιμων ασκήσεων.

Η αθλητική επιστήμη έχει καταρρίψει την παλιά λαϊκή πεποίθηση ότι η εκπλήρωση ενός αυστηρού στόχου 10.000 βημάτων την ημέρα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι, για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, οι σύντομοι περίπατοι διάρκειας μεταξύ 20 και 30 λεπτών προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην καρδιαγγειακή ικανότητα, τη γενική κινητικότητα και τη συναισθηματική ευεξία.

Η σημασία της τεχνικής

Ο Ιδάλγο υποστηρίζει σε δηλώσεις του στο περιοδικό Semana:

«Για να ξεκινήσει κανείς, δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλους χρόνους. Με 20 έως 30 λεπτά εξασφαλίζονται ήδη οφέλη σε επίπεδο καρδιαγγειακής λειτουργίας, κινητικότητας και γενικότερης ευεξίας. Από εκεί και πέρα, μπορεί κανείς να κινηθεί προς τα 40 με 60 λεπτά, προσαρμόζοντας πάντα την ένταση».

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Ο ειδικός συμβουλεύει να χωρίζεται η προσπάθεια σε μικρότερα μέρη και να δίνεται προτεραιότητα στην τεχνική έναντι της ωμής αντοχής. «Τα μικρά διαλείμματα βοηθούν στον έλεγχο της κόπωσης και στη διατήρηση μιας σωστής τεχνικής βαδίσματος. Δεν πρόκειται για το πόσο θα αντέξεις, αλλά για το να προσθέτεις ποιοτικά λεπτά», προειδοποιεί ο προπονητής. «Είναι καλύτερο να περπατάς λίγο αλλά σταθερά, παρά να κάνεις πολλά μια μέρα και τίποτα τις υπόλοιπες», τονίζει ο Ιδάλγο ως βασικό κανόνα για τους μαθητές του.

Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος προπόνησης, ο γυμναστής δίνει έμφαση στην ανάγκη εκπλήρωσης δύο βασικών προϋποθέσεων: την κατάλληλη ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και την προηγούμενη επίσκεψη σε έναν έμπιστο γιατρό για την αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της υγείας.

Αυτές οι συστάσεις ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος προτείνει τον συνδυασμό του βαδίσματος με ασκήσεις δύναμης μέτριας έντασης και ασκήσεις ισορροπίας τρεις φορές την εβδομάδα. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η μικτή προσέγγιση μειώνει έως και 23% τον κίνδυνο πτώσεων, έναν κρίσιμο παράγοντα για την αυτονομία των ηλικιωμένων.

Τα οφέλη αυτής της συνήθειας είναι πολλαπλά. Η τακτική σωματική δραστηριότητα δρα ως ασπίδα ενάντια στον διαβήτη τύπου 2, την υπέρταση και τον καρκίνο. Παράλληλα, ενισχύει τη γνωστική υγεία, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη. Υιοθετώντας μια σταθερή ρουτίνα βαδίσματος, οι ηλικιωμένοι κερδίζουν σε ευελιξία και ενδυναμώνουν το καρδιαγγειακό τους σύστημα.

Το τελικό μήνυμα του Ιδάλγο είναι ξεκάθαρο: η κίνηση είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να αντιμετωπίσει κανείς το πέρασμα των χρόνων με ζωντάνια.

Πηγή: lanacion.com