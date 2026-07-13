Ο Χρήστος Γιαννούλης εκτίμησε ότι μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να διαμορφωθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, μίλησε ο Χρήστος Γιαννούλης, τονίζοντας πως δεν είναι το ζητούμενο δεν είναι η εκλογική κάθοδος, αλλά η επανασύνδεση με την κοινωνία.

Όπως σημείωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μια πρωτόγνωρη περίοδο εσωστρέφειας, με την παραίτηση Φάμελλου να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτικό γεγονός. «Το μείζον δεν είναι αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Το ζητούμενο είναι αν το κόμμα μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του, να βρει ξανά το ακροατήριό του και να εκφράσει τους πολίτες που στήριξε όλα τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Γιαννούλης επανέλαβε ότι παραμένει υπέρ της συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων ενόψει των εκλογών του 2027, εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να διαμορφωθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τις συνεργασίες δεν έχει κλείσει και θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις και τη συγκυρία.

«Άμεση προτεραιότητα η εκλογή προέδρου ΚΟ»

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις, ξεκαθάρισε ότι η εκλογή νέου επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί άμεση προτεραιότητα, ενώ η εκλογή προέδρου του κόμματος θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως προβλέπει το καταστατικό, μέσω της βάσης των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τόνισε ότι ο επικεφαλής της έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για ζητήματα σύνθεσης και λειτουργίας της, σημειώνοντας πως οι σχετικές αποφάσεις δεν μπορούν να επιβάλλονται από άλλα κομματικά όργανα.

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε με ανόρθοδοξο τρόπο επί Κασσελάκη»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε, επίσης, κριτική στην περίοδο της ηγεσίας του Στέφανου Κασσελάκη, υποστηρίζοντας ότι εκείνο το διάστημα το κόμμα λειτούργησε με «ανορθόδοξο τρόπο», γεγονός που οδήγησε σε βαθιά κρίση και αποχωρήσεις στελεχών. Όπως είπε, η προσπάθεια των τελευταίων μηνών ήταν να αποκατασταθεί μια στοιχειώδης σοβαρότητα στη λειτουργία του κόμματος.

«Ουσιαστική επαφή με την κοινωνία»

Αναφερόμενος στην ένταση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Κουμουνδούρου, επισήμανε ότι η λεκτική ή σωματική βία είναι ασύμβατη με τις αξίες της Αριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν προσωπική του «κόκκινη γραμμή».

Τέλος, υποστήριξε ότι η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βασιστεί σε ουσιαστική επαφή με την κοινωνία, ακόμη και μέσω ερευνών και πολιτικών εργαλείων που θα αποτυπώσουν ποιοι πολίτες εξακολουθούν να ταυτίζονται με τον χώρο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σχέδιο με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές.

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