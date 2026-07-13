Η τελευταία πράξη, θα παιχτεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το ερχόμενο Σάββατο. Και εκεί, οι «αντάρτες» θα είναι μόνοι τους, χωρίς αντιπάλους και θα γιορτάσουν με κάθε επισημότητα τη νίκη που θα έχουν πετύχει – άνευ, βέβαια, «αγώνα».

Έτοιμοι να ολοκληρώσουν την «έφοδο» τους στην Κουμουνδούρου και να πάρουν τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ με κάθε επισημότητα, είναι η ομάδα των «ανταρτών» υπό τους Παύλο Πολάκης, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, καθώς το «επίσημο» κόμμα δείχνει να έχει παραιτηθεί από τη διεκδίκηση του, επιλέγοντας να στηρίξει χωρίς προϋποθέσεις την ΕΛΑΣ.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ακολουθήσει ένα «τσουνάμι» ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών και παραιτήσεων κομματικών στελεχών - που παρότι είχαν την απόλυτη πλειοψηφία μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, δείχνουν να μην τους ενδιαφέρει καθόλου η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κατάληψη» της Κουμουνδούρου από τους «αντάρτες»

Ο όρος «αντάρτες» που έχει δοθεί στα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω από τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την ημέρα που ξέσπασε η τελευταία κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και σήμερα, αποτελούσαν τη μειοψηφία σε όλα τα όργανα του κόμματος, αλλά και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Από σήμερα, όμως, το απόγευμα και μετά, αναμένεται να αποτελέσουν σε πρώτη φάση πλειοψηφία στην Πολιτική Γραμματεία. Και αυτό διότι τα περισσότερα μέλη του οργάνου, δεν σκοπεύουν καν να εμφανιστούν στην σημερινή συνεδρίαση. Η λογική λέει ότι η σύγκρουση αυτή θα είναι η τελευταία με τα εδώ και καιρό διαμορφωμένα «στρατόπεδα».

Και ταυτόχρονα, η προτελευταία πράξη της «κατάληψης» -με δημοκρατικότατο τρόπο- του κόμματος. Διότι η τελευταία πράξη, θα παιχτεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το ερχόμενο Σάββατο. Και εκεί, οι «αντάρτες» θα είναι μόνοι τους, χωρίς αντιπάλους και θα γιορτάσουν με κάθε επισημότητα τη νίκη που θα έχουν πετύχει – άνευ, βέβαια, «αγώνα».

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«Τσουνάμι» αποχωρήσεων

Η νίκη των «ανταρτών» δεν επετεύχθη μετά από κάποιον σκληρό αγώνα, αλλά από την απροθυμία του Σωκράτη Φάμελλου να προτείνει «καθαρή λύση» στην προηγούμενη «νόμιμη» συνεδρίαση της Κεντρική Επιτροπής, δηλαδή να πει ανοιχτά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικά προς την ΕΛΑΣ ψηφοδέλτια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις παραιτήσεις βουλευτών, αλλά και τις αποχωρήσεις αρκετών κορυφαίων και μεσαίων στελεχών. Παράλληλα, όσοι παραμένουν ακόμα στην Κουμουνδούρου μέχρι και σήμερα, παραδόξως εξακολουθούν να έχουν την πλειοψηφία στα όργανα – τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται όσοι -και κυρίως όσες- δίνουν ακόμα τη «μάχη» εκ μέρους του «επίσημου» ΣΥΡΙΖΑ, για την τιμή των όπλων.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά για αυτούς. Μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται «τσουνάμι» ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών και στελεχών σε επίπεδο Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπή. Αν και γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία εξασφαλισμένη θέση, σκοπεύουν να στηρίξουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εκεί έχει πάει ήδη η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης και των τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επόμενη μέρα: Πολάκης ή Δούρου;

Η επόμενη ημέρα θα βρει των ΣΥΡΙΖΑ με επτά ή οκτώ βουλευτές. Αυτοί είναι που σε πρώτη φάση θα αποφασίσουν το μέλλον του κόμματος. Διότι θα πρέπει να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο της εναπομένουσας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η λογική λέει ότι ο Παύλος Πολάκης, «δικαιωματικά», θα ήταν η καλύτερη επιλογή – και το τυπικό της επαναφοράς του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα μπορούσε να λυθεί σχετικά εύκολα.

Διαθέτει μια καλά δικτυωμένη βάση σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ έχει απήχηση και σε ανθρώπους που δεν ψηφίζουν απαραίτητα το κόμμα. Παράλληλα, έχει και μια καθαρή πολιτική πλατφόρμα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την προγραμματική, προεκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη πλευρά, στην πρόσφατη «συνεδρίαση» της Κεντρικής Επιτροπής, έγινε ξεκάθαρο ότι η Ρένα Δούρου διατηρεί ισχυρά ερείσματα στον κομματικό μηχανισμό, αλλά και σε ότι θα έχει απομείνει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Πρόσωπα που βρίσκονται στην ευρύτερη ομάδα των «ανταρτών», αναφέρουν πως θα μπορούσε να υπάρξει συμβιβαστική λύση. Να αναλάβει τώρα η Ρένα Δούρου την Κοινοβουλευτική Ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή, να συγκροτήσει μια επιτροπή «εκλογικού αγώνα», που θα αναλάβει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Επικεφαλής αυτής, θα μπορούσε να αναλάβει ο Παύλος Πολάκης και επί της ουσίας, να είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις κρίσιμες κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν.