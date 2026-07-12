Όλο και περισσότερο η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει την περιπέτεια του ΔΗΚΚΙ, μετά την απόφαση του αείμνηστου Δημήτρη Τσοβόλα για αυτοδιάλυση του κόμματος που είχε ιδρύσει.

Η πλευρά Παππά, Πολάκη, Δούρου μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της «αντάρτικης» Κεντρικής Επιτροπής ισχυρίζεται πως η συνεδρίαση ήταν νόμιμη διότι σύμφωνα με τα λεγόμενά τους «πιάστηκε η απαρτία», την ώρα που η... επίσημη Κουμουνδούρου δεν αναγνωρίζει την απόφαση και την όλη διαδικασία, με δεδομένο ότι η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, μετά την παραίτηση Φάμελλου, έχει ακυρώσει την συνεδρίαση προκειμένου να προηγηθεί η Πολιτική Γραμματεία το μεσημέρι της Δευτέρας, και στη συνέχεια να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σάββατο, 18 Ιουλίου.

Το τι μέλλει γενέσθαι στο κόμμα που στις εκλογές του 2023 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση αναμένεται να ξεκαθαρίσει κάπως περισσότερο στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Κατά πόσο δηλαδή θα υπάρξει κάποια συμβιβαστική λύση ή θα οδηγηθεί σε νέα ρήξη.

Όλα πάντως δείχνουν πως είναι εξαιρετικά πιθανό η κατάληξη της διαδρομής να είναι στις δικαστικές αίθουσες. Με επίδικο όχι μόνο τη «μαρκίζα», όπως ήταν στην περίπτωση του ΔΗΚΚΙ, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος που σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 15 εκατ. Ευρώ (ιδιόκτητο κτήριο, κρατική επιχορήγηση, ραδιοφωνική συχνότητα)

Ν.Α.