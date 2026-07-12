Όσα τόνισε σε συνέντευξή του.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος –όπως είπε– εμφανίζεται ως εκφραστής της πολιτικής εντιμότητας, οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για κρίσιμες επιλογές της περιόδου διακυβέρνησής του.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στη δημόσια ζωή με τη γνωστή, όπως τη χαρακτήρισε, «λογική της παροχολογίας», επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε χαρακτηρισμούς, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις σε πολιτικά ερωτήματα.

Αναλυτικά όσα επεσήμανε:

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε με το ίδιο στυλ της παροχολογίας που γνωρίζαμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και με τα ίδια ποσοστά που είχε όταν παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι εκείνος είναι έντιμος και όλοι οι άλλοι ανέντιμοι. Εδώ όμως τίθενται διάφορα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά θέτω ερωτήματα στα οποία ο κ. Τσίπρας, την ώρα που σηκώνει το «μπαϊράκι» της εντιμότητας, καλό είναι να δώσει απαντήσεις».

Αυτά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και έθεσε συγκεκριμένα τέσσερα ερωτήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρώτον τι έγινε το 2019, όταν είχε προκηρύξει εκλογές και ξανάνοιξε τη Βουλή για να περάσει ένα νομοσχέδιο με παροχές ενόψει των εκλογών και τους ποινικούς κώδικες. Με τους οποίους μεταξύ άλλων το αδίκημα της δωροδοκίας μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα. «Εμείς ρωτάμε γιατί, εκείνος όχι μόνο δικαιούται αλλά έχει και υποχρέωση να δώσει απάντηση».

Δεύτερον πως του φαίνεται η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου με ψήφους 13 – 0 για τον κ. Παππά σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες και την υπόθεση Καλογρίτσα.

Τρίτον ο κ. Τσίπρας αύξησε 30 φόρους στη διάρκεια της θητείας του και μείωσε μόνο έναν που ήταν ο φόρος στα καζίνο.

Τέταρτον τώρα κάνει προεκλογική εκστρατεία, συγκεντρώσεις, διοργανώνει εκδηλώσεις. Δεν έχει πει από πού προέρχονται τα χρήματα για όλα αυτά.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στην υπόσχεση για την 13η σύνταξη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι, με μια απλή διαίρεση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, προκύπτει ότι το κόστος αυτής της πρότασης είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. «Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 1,6 δισεκατομμύρια. Είναι απλό να λυθεί το θέμα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση νόμου η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από έκθεση δαπανών του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο είναι επίσημος φορέας του κράτους.

Περαιτέρω, έχουμε περάσει ρύθμιση με την οποία τα κόμματα μπορούν –και πρέπει κατά την άποψή μου – να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, προκειμένου να εξετάζει το κόστος. Ώστε να κάνουμε μία κανονική, έντιμη, ευρωπαϊκή συζήτηση. Όποιος κάνει καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες, θα όφειλε μόνος του να το ζητήσει. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα ήμασταν αφελείς, να μπορούμε να δώσουμε λεφτά και να μην το κάνουμε, δυσκολεύοντας στην πορεία μας».

«Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το σκηνικό», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, «το 2019 και το 2023, όπου υπήρχαν πάλι παροχές. Ένα είναι βέβαιο: ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τα λιγότερα, Αλλά έχει αποδειχθεί στην ιστορία του τόπου,ότι με τον λαϊκισμό και την παροχολογία, τα λιγότερα καμιά φορά σημαίνουν περισσότερα.Ο κόσμος ξέρει ότι εμείς μπορεί να λέμε ενδεχομένως λιγότερο ευχάριστα πράγματα, αλλά αυτά που λέμε γίνονται. Έχουμε δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής, κινούμαστε με συγκεκριμένο τρόπο.

Όταν ήμουν στο υπουργείο Εργασίας ξεπάγωσαν οι αυξήσεις στις συντάξεις. Η προσωπική διαφορά καταργείται. Έχει καταργηθεί η μία από τις δύο εισφορές αλληλεγγύης. Έγινε παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας. Έχει δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ από πέρυσι, φέτος έχει γίνει 300 ευρώ και δίνεται σε περισσότερους. Οι συνταξιούχοι είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημοσιονομικών Κανόνων. Με άξονες την περαιτέρω μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση».

Σε ερώτηση για την κυβερνητική παρέμβαση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, για μείωση των τιμών της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο, τόνισε ότι θα εφαρμοστεί στις αρχές της εβδομάδας, αφού επιλυθούν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, και θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Τέλος για τις απόψεις που κυκλοφορούν και συσχετίζουν τις μειώσεις στα καύσιμα και τις εξελίξεις στις υποθέσεις της Marfin και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε:

«Είναι τρελά πράγματα αυτά. Πραγματικά δεν βγάζεις άκρη. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δρα. Όσον αφορά στην τρομοκρατική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, είχε πει από την αρχή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι η αστυνομία πιστεύει ότι σύντομα θα καταλήξει. Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία, έγιναν παραπάνω έρευνες.

Και πράγματι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αστυνομία κατέληξε. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Όσον αφορά στη Marfin, πράγματι τα 16 χρόνια που πέρασαν δεν είναι λίγα. Όλο αυτό το διάστημα γίνονταν έρευνες. Αυτή την ώρα νομίζω ότι, με την επιφύλαξη, βεβαίως, της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε Δημοκράτη, ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου».

{https://www.youtube.com/watch?v=QG4X4dm_1hc&t=63s}