Αυτή τη στιγμή η ΚΟ δεν έχει ούτε πρόεδρο ούτε γραμματέα!

Πώς θα επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή; Ώστε να μπορέσει εν συνεχεία να διεκδικήσει την ηγεσία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ; Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε πρόεδρο της ΚΟ ούτε γραμματέα της ΚΟ, αφού έχουν παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Διονύσης Καλαματιανός αντίστοιχα;

Όπως πληροφορούμαστε από αρμόδιες πηγές πρέπει πρώτα να εκλεγεί πρόεδρος της ΚΟ ώστε να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την επιστροφή Πολάκη στην ΚΟ, όπως πρέπει να στείλει επιστολή και ο βουλευτής Χανίων ότι την αποδέχεται.

Μετά από αυτά θα πρέπει να γίνει νέα εκλογή προέδρου της ΚΟ ώστε να είναι υποψήφιος και ο Π. Πολάκης.

Και αν στο μεταξύ έχει εκλεγεί η Ρένα Δούρου που σύμφωνα με τις πληροφορίες θέλει να είναι υποψήφια Πρόεδροες;

Μύλος..

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Β.Σκ.