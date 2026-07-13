Πώς θα ξεπεραστεί το πρόβλημα με την εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» δικαιώθηκαν πλήρως όταν την Παρασκευή έγραφαν (ΕΔΩ) πως η «τρόικα» κερδίζει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Να σημειώσουμε τώρα πως μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται από μέρος του κομματικού μηχανισμού με επικεφαλής την αν. γραμματέα Αναστασία Σαπουνά), άλλαξε την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέλθει στις εκλογές ενώ αλλάζει και ηγεσία.

Από σήμερα και έως τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ έως και 1Ο βουλευτές, πιθανόν και 14, ενώ με τη νέα ηγεσία θα παραμείνουν από 7 έως 9, από τους 22 που διαθέτει σήμερα το κόμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα αναδείχτηκε δεύτερο κόμμα, αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, εκλέγοντας 71 βουλευτές! Σήμερα, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και τις αλλεπάλληλες διασπάσεις διαθέτει μόλις 22 βουλευτές και βρίσκεται τέταρτο κόμμα, πίσω από το ΠΑΣΟΚ που αναδείχτηκε «εν πλω», χωρίς δηλαδή εκλογές, δεύτερο κόμμα, αλλά και το ΚΚΕ που διαθέτει 26 βουλευτές και είναι πλέον σε αυτή τη Βουλή τρίτο κόμμα! Άμεσα αναμένονται οι παραιτήσεις του Μίλτου Ζαμπάρα πιθανόν και των Βασίλη Κόκκαλη, Χάρη Μαμουλάκη και Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών πως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και άλλοι.

Τελευταία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα κλείσει την πόρτα της Κουμουνδούρου η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, που έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εκλέξει τώρα πρόεδρο του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, καθώς σύμφωνα με το Καταστατικό του ο πρόεδρος εκλέγεται με ψηφοφορία από τη βάση, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει πριν τον Οκτώβριο. Εφόσον ο πρωθυπουργός αποφασίσει πρόωρες εθνικές κάλπες το φθινόπωρο τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος της ΚΟ θα εκλεγεί από τη συνεδρίαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όπου όπως όλα δείχνουν δεν θα συμμετάσχουν οι βουλευτές που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε παραιτούμενοι από την έδρα τους, είτε ανεξαρτητοποιούμενοι.

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Μείζον πρόβλημα ως προς την εκλογή προέδρου της ΚΟ είναι ότι ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος της και δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή αφού είχε διαγραφεί από μέλος της από τον Σωκράτη Φάμελλο και ...δεν υπάρχει πρόεδρος να τον επαναφέρει! Η φόρμουλα που θα αναζητηθεί είναι είτε να εκλεγεί προσωρινός πρόεδρος που θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη, είτε να εκλεγεί γραμματέας του κόμματος που θα στείλει το σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής για επαναφορά Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «τρόικα», άλλωστε, είναι διασπασμένη. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και προοπτικά τη θέση του προέδρου του εναπομείνοντα ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Νίκος Παππάς επιμένει στην ύπαρξη συλλογικής ηγεσίας ώστε να διευκολυνθούν οι συμμαχίες του κόμματος, είτε με τη Νέα Αριστερά είτε με κινήσεις και πρόσωπα του χώρου όπως το «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά.