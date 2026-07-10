Πώς σχολίασε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Όποιος γνωρίζει τον Σωκράτη Φάμελλο και την πορεία του από τότε που ανέλαβε Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν θα έπεφτε από τα σύννεφα για την παραίτηση του, γιατί υπερτερεί η αγωνία του να μην υπάρξει διχασμός, να μην υπάρξει διαίρεση των δυνάμεων», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Γιαννούλης, σχολιάζοντας την παραίτηση Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής, όμως η πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων δεν μετατρέπει αυτή τη δυναμική σε εκλογική πλειοψηφία», είπε στο Mega ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνέχισε: «Η σταθερή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και 1,5 χρόνο είναι η συμπόρευση των προοδευτικών κομμάτων με διατήρηση της αυτοτέλειάς τους και κοινό ψηφοδέλτιο που θα μπορεί να οδηγήσει σε νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Καταλήγοντας, ο Χρήστος Γιαννούλης τόνισε: «Οι εσωκομματικές διαδικασίες πρέπει να εξελιχθούν με ηρεμία. Απαιτούνται ψυχραιμία, χαμηλοί τόνοι και υπευθυνότητα, γιατί η κοινωνία έχει κουραστεί από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις».

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