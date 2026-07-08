«Το Σάββατο, στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, σε μια ελεύθερη, ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία, θα λάβει τις αποφάσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης.

«Την ώρα που το 70% των πολιτών ζητούν πολιτική αλλαγή, την ίδια ώρα τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν, κινούνται στη σφαίρα της αυτοαναφορικότητας και επιλέγουν την αυτόνομη κάθοδο», δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης στον Real FM.

«Μόνο αν υπάρξει μία πανστρατιά των προοδευτικών δυνάμεων, με τις απαραίτητες βεβαίως συναινέσεις και συνεργασίες, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί και αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στην νίκη», συνέχισε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5 χρόνο λέει ότι κανείς μόνος δεν μπορεί και πρέπει να πάμε όλοι μαζί για να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση στη χώρα», πρόσθεσε.

Αναφορικά, τέλος με την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της ΚΕ, το προσεχές Σάββατο, ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε: «Το Σάββατο, στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, σε μια ελεύθερη, ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία, θα λάβει τις αποφάσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

16 βουλευτές απειλούν τον Φάμελλο με ανεξαρτητοποίηση αν αλλάξει γραμμή - Υποψήφιος για πρόεδρος ο Πολάκης

«Εντείνονται οι διεργασίες στην Κουμουνδούρου ενόψει της ιδιαίτερα κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των Παιχνιδιών Εξουσίας 16 περίπου βουλευτές έχουν -κατά μόνας- διαμηνύσει στον Σωκράτη Φάμελλο πως αν αλλάξει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και η Κουμουνδούρου συνταχθεί με την «τρόικα» της μειοψηφίας (Π. Πολάκης, Ν. Παππάς και Ρένα Δούρου) κατεβάζοντας ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τότε θα ανεξαρτητοποιηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο έχει παραιτηθεί από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ σε κάθε περίπτωση λίγο πριν ή λίγο μετά την Κεντρική Επιτροπή θα παραιτηθούν ακόμα τρία ή τέσσερα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας», ανέφερε σήμερα το πρωί η στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας», προσθέτοντας:

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«Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σ. Φάμελλος θα επιμείνει στην απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα και πως εκείνο που χρειάζεται είναι η συνεργασία όλων των δυνάμεων του χώρου. Ο πρόεδρος του κόμματος εξακολουθεί να ευελπιστεί πως ο Αλέξης Τσίπρας τον Σεπτέμβρη θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τη στάση του αν και μια τέτοια εξέλιξη δεν προκύπτει από πουθενά- το ακριβώς αντίθετο».