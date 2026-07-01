Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπούμε σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κάνω έκκληση να κατεβάσουμε τα "εγώ" μας και να επαναφέρουμε τη συλλογικότητα στο επίκεντρο της πολιτικής μας στάσης και δράσης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποδυνάμωση ενός κόμματος που εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκπρόσωπος Tύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στον Αθήνα 984.

Ο Χ. Γιαννούλης άσκησε κριτική στον Παύλο Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι κακώς έθεσε θέμα ηγεσίας του κόμματος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να παραμείνει ενεργός και παρών στην προοδευτική ανασύνθεση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις πολιτικές εξελίξεις. Κακώς ετέθη θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπούμε σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας».

Αναφορικά με τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, τόνισε: «Είναι απόλυτη η καταδίκη των εμπρηστικών δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι επιθέσεις αυτές στρέφονται εναντίον της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης».

Για τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ, ο κ. Γιαννούλης ανέφερε: «Σε χιλιάδες δικαιούχους δεν πιστώθηκε το ποσό».