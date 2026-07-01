Την παραίτηση Ξενογιαννακοπούλου ακολούθησαν και οι αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, όπως του Γιώργου Μπαλάφα και του Πρόδρομου Θεοδουλίδη – που αποτελεί τον στενότερο συνεργάτη του Γιώργου Καραμέρου.

«Επί ξύλου κρεμάμενη» βρίσκεται η Κουμουνδούρου στην παρούσα συγκυρία, καθώς τα «μαχαίρια» ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και την ομάδα των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, έχουν βγει από τα «θηκάρια», με τους τελευταίους να ζητούν ανοιχτά το «κεφάλι» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όμως, η επιλογή του χανιώτη βουλευτή να βγει και να δηλώσει «παρών» στη διαδικασία διαδοχής -εφόσον «καρατομηθεί ή παραιτηθεί- του Σωκράτη Φάμελλου, φαίνεται πως ενόχλησε τους συνοδοιπόρους του, ενώ παράλληλα, συσπείρωσε την ομάδα των «προεδρικών».

Συσπείρωση «προεδρικών»

Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Κουμουνδούρου μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης, ήταν αποκαρδιωτική για τον Σωκράτη Φάμελλο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχικά, προκάλεσε σύγχυση στα στελέχη που τον στήριζαν με την εισήγηση που κατέθεσε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια και μετά το ξεκαθάρισμα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με άλλα κόμματα, η αλλαγή γραμμής που εκφράστηκε από τον νέο εκπρόσωπο Τύπου, Χρήστο Γιαννούλη και την αναπληρώτρια γραμματέα, Αναστασία Σαπουνά, για παρουσία του κόμματος στις επόμενες εκλογές, έκανε τα πράγματα χειρότερα.

Και αυτό διότι έφερε απογοήτευση στα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα στον κ.Φάμελλο το προηγούμενο διάστημα. Και η απογοήτευση εκφράστηκε με παραιτήσεις κορυφαίων, όπως της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και του Κώστα Ζαχαριάδη - που έπεται εντός των προσεχών ημερών.

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Παράλληλα, ακολούθησαν και οι αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, όπως του Γιώργου Μπαλάφα και του Πρόδρομου Θεοδουλίδη – που αποτελεί τον στενότερο συνεργάτη του Γιώργου Καραμέρου, ενώ είναι σαφές πως και οι κορυφαίοι κοινοβουλευτικοί, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, δεν σκοπεύουν να παραστούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το κλίμα ήταν ευνοϊκό για τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, που εκτιμούσαν ότι με τον ρυθμό που σημειώνονταν οι παραιτήσεις, θα μπορούσαν να αλλάξουν υπέρ τους τον συσχετισμό δύναμης εντός της Κεντρικής Επιτροπής και έτσι να επιβάλλουν τη δική τους γραμμή.

Φαίνεται, όμως, πως ο «περίπατος» που ανέμενε να κάνει η μειοψηφία -η οποία θα μετατρέπονταν σε πλειοψηφία- δεν θα πραγματοποιηθεί τόσο εύκολα. Και αυτό διότι η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, στο Open, όπου δήλωσε «παρών» για τη διεκδίκηση της ηγεσίας, οδήγησε αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στο να επανεξετάσουν τη θέση τους και να μην παραιτηθούν από το όργανο. Τουλάχιστον, μέχρι νεοτέρας…

Η βιασύνη Πολάκη, ενόχλησε Παππά-Δούρου και Μπουλέκο

Όμως, η «βιασύνη» του χανιώτη βουλευτή να ανακοινώσει την πρόθεση του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέφερε μόνο τη συσπείρωση των «προεδρικών» στελεχών, αλλά και την ενόχληση εκείνων με τους οποίους συμπορεύεται, όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου ή έχουν την ίδια λογική για το μέλλον του κόμματος, χωρίς να ταυτίζονται μαζί του, όπως ο Γιάννης Μπουλέκος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αμέσως μετά την τηλεοπτική παρέμβαση του κ.Πολάκη, μαζί του επικοινώνησαν τόσο ο κ.Παππάς, όσο και ο κ.Μπουλέκος, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους για την επιλογή του να θέσει ανοιχτή υποψηφιότητα για την ηγεσία, αλλά και γιατί θεώρησαν ότι συμβάλει στη συσπείρωση του άλλου πόλου, που βρίσκεται γύρω από τον κ.Φάμελλο.

Το πως θα εξελιχθούν εν τέλει τα πράγματα, θα φανεί τις επόμενες ημέρες, στον δρόμο για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 11 Ιουλίου. Όπως και να έχει, τα πράγματα εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της «μάχης».