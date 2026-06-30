«Δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος για τη συνεδρίαση της ΚΕ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλλει τη λειτουργία του», τόνισε στη εισηγήσή του ο Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο βάσει καταστατικού συμμετέχει η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, ο γραμματέας της ΚΟ, Διονύσης Καλαματιανός, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χρήστος Γιαννούλης και η υπεύθυνη του Οργανωτικού Γραφείου, Ελένη Συμεωνίδου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι επιμένει στην ενότητα και στη σύγκλιση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων παρά τα απαξιωτικά σχόλια και την άρνηση των συνεργασιών εκ μέρους της ΕΛΑΣ, ενώ είπε ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει στις 11 Ιουλίου, αφήνοντας ωστόσο αιχμές.

«Οφείλω όμως να σημειώσω ότι κεντρικά στελέχη που συνυπογράφουν σήμερα τα αιτήματα για συνεδρίαση «αξιολόγησης των πολιτικών εξελίξεων», εδώ και 3 εβδομάδες, από την πρώτη ημέρα της απόφασης της ΚΕ την αμφισβήτησαν δημόσια και τη ναρκοθέτησαν.

Ζητούσαν ΚΕ για να αλλάξει η απόφαση της ΚΕ, παρότι μειοψήφισαν οι προτάσεις τους, προσβάλλοντας την εκφρασμένη δημοκρατικά βούληση της ΚΕ αλλά και την προσδοκία και βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος.

Το ξαναλέω, δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας την φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αμφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου:

«Καλή μας επιτυχία και καλή αρχή.

Γνωρίζω ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη και απλή και οι απαιτήσεις πρωτόγνωρες.

Βασικές μου προτεραιότητες, η πολιτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο προοδευτικός διάλογος με στόχο την έκφρασή του στις επόμενες εκλογές και η προετοιμασία μας για τη ΔΕΘ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές.

Για να φύγει το συντομότερο αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να δώσει τη θέση της σε μία προοδευτική κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ακρίβεια, που λειτουργεί ως εργαλείο άδικης αναδιανομής εις βάρος των πολιτών και υπέρ των καρτέλ. Μετά το επικοινωνιακό πυροτέχνημα καταγραφής της ακρίβειας posokanei.gov, χθες ο κ. Μητσοτάκης -που θυμώνει με την ακρίβεια- κάλεσε σύσκεψη στο Μαξίμου για να ανακοινώσει ότι:

Η ακρίβεια θα παραμείνει σταθερή και ψηλά για άλλους δύο μήνες σε συμφωνία με τα καρτέλ!

Το φθινόπωρο θα μειωθούν οι τιμές με ευχές, …ας είναι καλά το προεκλογικό κλίμα!

Με ευχές επίσης θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, που παραμένουν στα ύψη, παρότι διεθνώς έχουμε ακόμα και 25% μείωση!

Κατά τα άλλα, ούτε μείωση έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) θα κάνει, ούτε βαριά πρόστιμα στην αισχροκέρδεια θα επιβάλει, ούτε έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς, ούτε ελέγχους θα κάνει. Αντίθετα, έφτιαξαν μία Ανεξάρτητη Αρχή για τον Καταναλωτή για να σταματήσουν οι Περιφέρειες τον έλεγχο της αγοράς!

Με την απόφαση της ΚΕ της 6/6 ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άνοιξε δημόσια και θαρραλέα μία συζήτηση που πολλαπλασιάζει δυνάμεις και συμβάλει στην προοπτική της πολιτικής αλλαγής. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες μετά την ΚΕ, έχουμε εξελίξεις που δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό και απογοήτευση στον αριστερό κόσμο.

Η απόφασή μας στις 6 Ιουνίου στήριξε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα σημείωνε την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλισης, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη.

Mέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλισης από την πλευρά της ΕΛΑΣ.

Από τη μεριά μας επιμένουμε ότι μόνο η ενότητα και η σύγκλιση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων μπορεί να προσθέσει και να πολλαπλασιάσει τη δυναμική της προοδευτικής απάντησης, σε ένα χώρο όπου πράγματι η ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει μία τεκτονική αλλαγή.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει να προσφέρει και να προσθέσει ένα σημαντικό και αξιόλογο πολιτικό, προγραμματικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Και να σηματοδοτήσει και ευρύτερες υπερβάσεις, εισφέροντας διεύρυνση και μεγέθυνση της αναγκαίας προοδευτικής και δημοκρατικής πανστρατιάς.

Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό του ρόλο σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, προσθέτω ότι ο αριστερός κόσμος μας ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθροιση δυνάμεων.

Το Σάββατο είχαμε επίσης την υποβολή δύο αιτημάτων από 64 και 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για τη σύγκλιση της ΚΕ.

Εκ των προτέρων σας ενημερώνω ότι θα γίνει η συνεδρίαση της ΚΕ το Σάββατο 11 Ιουλίου, διότι δέσμευση μου όταν ανέλαβα την προεδρία του κόμματος ήταν να σεβόμαστε τις διαδικασίες μας και τους δημοκρατικούς κανόνες. Και τα όργανα συνεδριάζουν πολύ συχνά και διαψεύδουν με τις αποφάσεις τους ψίθυρους και παραπολιτικά σχόλια που προηγούνται.

Οφείλω όμως να σημειώσω ότι κεντρικά στελέχη που συνυπογράφουν σήμερα τα αιτήματα για συνεδρίαση «αξιολόγησης των πολιτικών εξελίξεων», εδώ και 3 εβδομάδες, από την πρώτη ημέρα της απόφασης της ΚΕ την αμφισβήτησαν δημόσια και τη ναρκοθέτησαν.

Ζητούσαν ΚΕ για να αλλάξει η απόφαση της ΚΕ, παρότι μειοψήφισαν οι προτάσεις τους, προσβάλλοντας την εκφρασμένη δημοκρατικά βούληση της ΚΕ αλλά και την προσδοκία και βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος.

Το ξαναλέω, δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας την φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αμφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή.

Έχω πει και το έχω αποδείξει ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν με όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό δυναμικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη.

Δεν έχω προσωπικό σχέδιο, ούτε με επηρεάζουν οι προσωπικές επιθέσεις. Αλλά ανέλαβα μία δέσμευση με μία στρατηγική για το μέλλον. Και θα συνεχίσω να το κάνω, παρότι τα περιθώρια στενεύουν.

Γιατί εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της Αριστεράς: «Μην μας οδηγείτε στο διχασμό». Αυτό υπηρετούμε, σε αυτή την ανάγκη πρέπει να δίνουν απαντήσεις όλες οι πρωτοβουλίες μας. Και μπροστά σε αυτό το αίτημα οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους».