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Άνοιγμα προς την ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου;

Για τα διλήμματα και το τι θα συμβεί στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη έγραψαν την Τετάρτη (ΕΔΩ) τα "Παιχνίδια Εξουσίας".

Σήμερα πληροφορούμαστε πως στη συνεδρίαση ο Σωκράτης Φάμελλος θα δώσει απάντηση στην απορία του Νίκου Παππά για το αν θα μεταβεί στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μεταβεί στη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Μάλλον ως «άνοιγμα» στην ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου θεωρείται η θέση αυτή.

Πλην όμως η μειοψηφία μάλλον θα επιμείνει στη θέση της για σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής...

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Β.Σκ.