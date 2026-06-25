Για τα διλήμματα και το τι θα συμβεί στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη έγραψαν την Τετάρτη (ΕΔΩ) τα "Παιχνίδια Εξουσίας".
Σήμερα πληροφορούμαστε πως στη συνεδρίαση ο Σωκράτης Φάμελλος θα δώσει απάντηση στην απορία του Νίκου Παππά για το αν θα μεταβεί στη ΔΕΘ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μεταβεί στη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.
Μάλλον ως «άνοιγμα» στην ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου θεωρείται η θέση αυτή.
Πλην όμως η μειοψηφία μάλλον θα επιμείνει στη θέση της για σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής...
Β.Σκ.