Ποιοι μπορεί να συμμετέχουν στη «συλλογική ηγεσία» που προωθεί ο Νίκος Παππάς - Ποιοι προωθούν λύση Αρβανίτη - Η παραίτηση Μαριλίζας επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ακόμα και πριν τις 11 Ιουλίου, οπότε και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, αναμένονται οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως από τη Δευτέρα σας ενημέρωσαν (ΕΔΩ) τα «Παιχνίδια Εξουσίας»...

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ «ΞΕΓΡΑΦΕΙ» ΤΟΝ ΦΑΜΕΛΛΟ: Ο Νίκος Παππάς τάχθηκε δημοσίως την Δευτέρα υπέρ της συλλογικής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η νυν μειοψηφία (Παύλος Πολάκης, Ν.Παππάς- Ρένα Δούρου) «ξέγραψε» τον Σωκράτη Φάμελλο. «Τα ψηφοδέλτια δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να τα καταθέσει ο νυν πρόεδρος» αναφέρει χαρακτηριστικά στα «Παιχνίδια Εξουσίας» μέλος των επικεφαλής της μειοψηφίας, αναφέροντας πως ακόμα και αν ο Σ.Φάμελλος αποδεχθεί το σύνολο των θέσεών της δεν μπορεί να παραμείνει στην ηγεσία.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Η παραίτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου επιταχύνει τις εξελίξεις που ούτως ή άλλως αναμενόταν στην Κουμουνδούρου. Πρώτον, οι «τσιπρικοί» δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με πιθανότερο σενάριο η μειοψηφία να μετατραπεί σε πλειοψηφία και να αναγκάσει σε παραίτηση τον Σ. Φάμελλο. Δεύτερον, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποια στελέχη θα αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποια δεν θα συμμετάσχουν απλά στη συνεδρίαση αρνούμενοι να μπουν σε συζήτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης για παράδειγμα αναμένεται να αποχωρήσει, η Όλγα Γεροβασίλη απλώς δεν θα παραβρεθεί, ενώ ερώτημα είναι το τι θα πράξει ο Διονύσης Καλαματιανός που είναι και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τρίτο, οι βουλευτές που σκέφτονται να παραιτηθούν, παρότι φέρονται ενοχλημένοι που δεν έλαβαν ακόμα σήμα από την Αμαλίας, θα ανεξαρτητοποιηθούν (κάποιοι και θα παραιτηθούν) προς τα τέλη Ιουλίου και μετά.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Ο ΦΑΜΕΛΛΟΣ; Είναι εντυπωσιακό πως ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα επί των θεμάτων που έχουν προκύψει στο κόμμα που ηγείται. Την αλλαγή γραμμής ανακοίνωσαν ο εκπρόσωπος Τύπου Χρήστος Γιαννούλης και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο πρόεδρος του κόμματος αποφεύγει επιμελώς να τοποθετηθεί. Μπορεί έως την Κεντρική Επιτροπή να αλλάξει ξανά γραμμή; Δύσκολο- ούτως ή άλλως οι εξελίξεις μοιάζουν πλέον προδιαγεγραμμένες: Σε κάθε περίπτωση δύσκολα θα παραμείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εναλλακτική διέξοδος για πολλούς μπορεί να αποτελέσει η υποβολή παραίτησης με το σκεπτικό ότι ο ίδιος δεν μπορεί να υπηρετήσει κάθοδο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν.

ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Στο παρασκήνιο πάντως κάποια στελέχη προωθούν για πρόεδρο του κόμματος τον επικεφαλής της Ευρωομάδας του Κώστα Αρβανίτη. Για τώρα αλλά πρωτίστως για αργότερα.